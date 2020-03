Sverige blir advart om at deres korona-strategi er «galskap»

Ekspertene rister på hodet over svenskenes veivalg i kampen mot koronaviruset.

I nabolandet vårt har myndighetene valgt en annen vei enn vi har gjort i Norge. Der er barneskolene fortsatt åpne, og man har ikke gått for de strenge restriksjonene som her til lands om å holde avstand og stenge butikker og restauranter.

- Jeg er veldig bekymret. Jeg kunne heller tenkt meg å sette Stockholm i full karantene. Vi er nesten det eneste landet i verden som ikke gjør alt for å begrense spredningen. Dette er blodig seriøst, sier overlege og professor ved Umeå universitet, Fredrik Elgh, til SVT.

Utsagnet kommer etter at den svenske statskanalen fikk tilgang på en intern epost-utveksling, der en gruppe med kjente forskere og eksperter kommer med sylskarp kritikk av Folkehelsemyndigheten og statsepidemiolog Anders Tegnell.

Ifølge Elgh består epost-utvekslingen av et antall personer som «lenge har forsøkt å slå alarm, men som ikke har blitt hørt».

«Flokkimmunitet»

Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten har tidligere sagt at virusutbruddet vil roe seg ned i mai, men har nektet for at landets strategi er å bygge opp immunitet i befolkningen.

Han har likevel sagt til Svenska Dagbladet at myndighetenes kjernestrategi er å sikre en «svak spredning av viruset», og at man sikrer at helsevesenet ikke blir overbelastet. I slutten av mai mener også eksperten at landet vil kunne peile seg ut en klar strategi videre.

- Det blir viktig å se hvor mange som er smittet. Det vil bestemme hva som skjer senere på høsten. Koronaviruset kan bli stanset med «flokkimmunitet» eller en vaksine. Det er praktisk talt det samme, hevder Tegnell.

BLIR ADVART: I Sverige har man ikke stengt barneskoler eller barer og restauranter. Anders Tegnell i Folkehelsemyndigheten leder svenskenes arbeid i kampen mot koronaviruset. Foto: Skjermdump (NTB Scanpix)

- Sprøtt eksperiment

Denne strategien har imidlertid fått andre svenske eksperter til å riste på hodet. Den svenske matematikeren ved Lund universitetet, Marcus Carlsson, hevder i en video publisert på YouTube at det ikke finnes noe bevis for at «flokkimmunitet» fungerer noe sted. Ifølge den britiske storavisa The Guardian har Carlsson sagt følgende:

- Det er sprøtt eksperiment med ti millioner mennesker.

Han får også støtte fra den svenske legeforeningen som ber svenskenes statsminister Stefan Löfven om å skifte strategi, ved å henvise til at Sverige er kun noen uker bak Italia og at Storbritannia gikk helt bort fra å prøve «flokkimmunitet».

Tilbakeviser kritikken

Tegnell har imidlertid tilbakevist kritikken, og fastholder at det man vet kan forandres fra dag til dag. Han påpeker at Folkehelsemyndigheten har kompetanse nok til å se på nye forskningsrapporter og nye funn.

- Vi er en myndighet på 500 personer med ulik kompetanse. Det finnes ingen andre som har en like god og samlet kompetanse som er på nivået vårt, fastslår Tegnell til SVT.

Mandag rapporterte svenskene om 2.016 bekreftede korona-tilfeller i landet. 25 personer har mistet livet som følge av viruset.

