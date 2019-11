Sverige dropper voldtektssaken mot Julian Assange

Svenske myndigheter avslutter etterforskningen av voldteksanklagene mot Wikileaks-gründeren.

Saken oppdateres.

Det opplyser svensk påtalemyndighet under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Se direktesending øverst i saken.

- En samlet vurdering av det som er kommet fram i etterforskningen, har jeg kommet fram til at bevisene ikke holder til en siktelse, sier statsadvokat Eva-Marie Persson på pressekonferansen.

HENLEGGER: Den svenske statsadvokaten Eva-Marie Persson informerte under en pressekonferanse 19. november 2019 at voldtektssaken mot Julian Assange henlegges. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP/NTB scanpix)

Det var etter et besøk til Sverige i august 2010 at den australsk-ecuadorianske journalisten og internettaktivisten Julian Asssange ble mistenkt for seksuallovbrudd mot to kvinner.

Nesten syv år senere, i mai 2017, ble den foreløpige etterforskningen av anklagene avsluttet fordi aktor i saken mente det ikke var mulig å føre etterforskningen videre, skriver expressen.se.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange på vei fra retten i London 1. mai. Foto: Matt Dunham (NTB scanpix)

Men da Assange ble pågrepet av britisk politi ved Ecuadors ambassade i London i april i år, ble saken gjenopptatt av svensk påtalemyndighet. Assange ble pågrepet ved ambassaden etter at han hadde holdt tilflukt der i flere år.

Assange sitter for øyeblikket fengslet i Storbritannia i påvente av av en avgjørelse om hvorvidt han skal utleveres til USA. Avgjørelsen er ventet i februar neste år.

Amerikanske myndigheter anklager Assange for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd som førte til lekkasje av store mengder hemmelighetsstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak. Lekkasjene førte til nyhetsoppslag i en rekke medier verden over.



