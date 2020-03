Sverige har 5 ganger så mange dødsfall som Norge, men færre påviste smittetilfeller

Lavere testaktivitet og mørketall kan forklare hvorfor andelen dødsfall av bekreftede smittetilfeller er så mye høyere i Sverige enn i Norge.

Sverige har registrert 92 dødsfall fredag ettermiddag som følge av sykdommen covid-19, som forårsakes av koronaviruset. I Norge er det registrert 16 dødsfall. I Sverige er det dermed over fem ganger så mange dødsfall som i Norge.

Sverige har riktignok dobbelt så mange innbyggere som Norge. Likevel har Norge 3677 bekreftede smittetilfeller, mens Sverige har 3046 bekreftede smittetilfeller. Tallene er hentet fra Worldometers, som samler statistikk over pandemien i sanntid.

Sverige har dermed en langt høyere andel dødsfall (3 prosent) av de totale bekreftede smittetilfellene enn det Norge har (0,4 prosent).

En forklaring kan være at lav testaktivitet skjuler store mørketall på antall smittede i samfunnet. Norge fikk påvist første smittetilfelle tolv dager etter Sverige, og ligger sånn sett et stykke bak Sverige i forløpet. For tolv dager siden hadde Sverige tre dødsfall – altså langt færre enn det Norge har i dag.

På verdenstoppen i testing

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med krystallklare råd i kampen mot koronaepidemien: test, test og test. Norge ligger på verdenstoppen på testaktivitet i forhold til innbyggertall, og har testet tre ganger så mange som Sverige har testet.

WHO sier til Nettavisen at det er vanskelig å påvise noen sammenheng mellom andel dødsfall, testaktivitet og mørketall.

- Det er vanskelig å si, for å være helt ærlig. Letaliteten er andel dødsfall av bekreftede smittetilfeller. Normalt vil man bare teste dem man mistenker er smittet. Dette avhenger av hvem man faktisk tester. Hvis man går rundt i samfunnet og tester vilkårlig, vil man få helt andre tall enn hvis man tester mistenkte tilfeller med symptomer, sier talsperson i WHO, Tarik Jasarevic, til Nettavisen.

- Kan skyldes mørketall

Professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, mener den høye andelen på dødsfall i Sverige kan skyldes store mørketall i samfunnet grunnet relativ lav testaktivitet.

- Ja, ettersom det testes mye mindre, vil det være flere som er smittet uten å bli oppdaget. Helt klart. Og så dukker disse tilfellene opp først når de får alvorlige symptomer, sier Andersen, som er tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til Nettavisen.

- Svenskene er sikkert like flinke som nordmenn og resten av Skandinavia når det gjelder kvaliteten på behandlingen av disse pasientene, og de har sikkert like stor innsats på intensivavdelingene. Men de får inn flere pasienter som dukker opp med alvorlige symptomer, som ikke blir oppdaget tidlig nok, og som også kan spre smitten videre i samfunnet, sier Andersen.

Norge har testet 78.000 individer

Torsdag 26. mars hadde Norge testet totalt 78.036 individer for koronaviruset. Sverige, som offentliggjorde sine testtall onsdag, har testet 24.500 individer.

- Jeg tror det er rundt fire prosent av alle dem vi har testet for koronaviruset i Norge har positiv resultat. Det er en relativ stor andel. Det er en bra fangst. Testing er til stor nytte for å stoppe denne epidemien. Med mye testing og smittesporing er det flere som overlever og mindre smittespredning i samfunnet. Det er et virkelig godt verktøy for å stoppe denne epidemien. Dette bør både Sverige og Danmark gjøre mer av, sier Andersen.

Danmark har færre smittetilfeller, men flere dødsfall

Danmark har testet enda færre enn Sverige, og hadde fram til 26. mars testet 15.981 individer for koronaviruset. Danskene har langt færre bekreftede smittetilfeller (2010 tilfeller, fredag ettermiddag) enn Norge. Likevel har de registrert 52 dødsfall. Danmark hadde sitt første påviste smittetilfelle dagen etter Norge. Danmark og Norge har omtrent samme innbyggertall.

- Jeg kan si dette veldig tydelig. Man skal teste, spore smittekilden, isolere den og behandle. Også skal man beskytte sitt helsepersonell. Hvis du ikke vet hvor det brenner, kan du heller ikke slukke brannen. Det gjelder ikke kun koronavirus, det gjelder for alle virus, uttalte WHO-talsperson Margaret Harris til dansk TV2 onsdag.

- Derfor vet vi at dette er en strategi som virker. Og alle land bør gjøre det her, også Danmark, sa hun.

Fakta Fakta om koronatiltak i europeiske land ↓ * EU har innført innreiseforbud for personer som ikke er bosatt i unionen. Noen unntak finnes, men for de fleste ikke-europeere er grensene inn til unionen stengt. Storbritannia, Sveits og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein er unntatt fra forbudet. * Danmark: I tillegg til at landet omfattes av EUs innreiseforbud, er grensene med få unntak stengt også for reisende fra andre EU-land. Barnehager, skoler og universiteter er stengt. Det samme er innendørs kjøpesentre, restauranter, frisørsalonger og innendørs idrettsanlegg. Store arrangementer er forbudt, og maksimum ti personer kan møtes om gangen. * Sverige: Har ikke tatt like drastiske grep som andre land. Barne- og ungdomsskoler er fortsatt åpne. Videregående skoler og universiteter har gått over til nettundervisning. Forbud mot ansamlinger av flere enn 500 mennesker. Grensa mot Norge kontrolleres av norske myndigheter, som har innført krav om karantene for personer som reiser inn i Norge fra utlandet. * Finland: Skoler og universiteter er stengt , men barneskolene er blitt åpnet igjen for elever fra første til tredje klasse. For disse gjelder kun en anbefaling om at de bør være hjemme og klare seg med nettundervisning. Offentlige ansamlinger er begrenset til færre enn ti personer, og det er forbudt å besøke sykehus og andre institusjoner. Den finske regjeringen har erklært unntakstilstand. Personer som krysser grensa til Norge, må i karantene i tråd med norske myndigheters krav. * Storbritannia: Ventet lenger enn de fleste andre europeiske land med å innføre strenge restriksjoner. 23. mars ble det innført forbud mot ansamlinger av flere enn to personer. Butikker med ikke-nødvendige varer, skoler, barer og restauranter er stengt. Innbyggerne har fått beskjed om å holde seg hjemme. Én utendørs treningsøkt per dag er tillatt, det samme er turer ut for å handle nødvendige varer og strengt nødvendige reiser til arbeidsplasser. * Frankrike: Skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker med ikke-nødvendige varer holder med få unntak stengt. Portforbud hvis man ikke har et signert dokument om gyldig ærend, brudd på forbudet bøtelegges. Treningsturer alene og innkjøp av mat er tillatt. Helikoptre og droner brukes til å sjekke at portforbudet overholdes. Trafikk over grensa mot Tyskland er sterkt begrenset. * Italia: Landet i verden som i dag er hardest rammet av koronapandemien. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker må med få unntak holde stengt. Alle former for sammenkomster er forbudt, strenge karanteneregler over hele landet. Kun nødvendige turer utenfor hjemmet er tillatt, brudd på reglene straffes med bøter. Innbyggerne får bare reise til andre kommuner hvis de kan bevise at det er strengt nødvendig som følge av jobb eller helsemessige årsaker. Store deler av landets industri og næringsvirksomhet har fått ordre om å stenge. * Tyskland: Barnehager, skoler, universiteter stengt, det samme er idrettsanlegg og forsamlingssteder. Ansamlinger av flere enn to personer er forbudt. Butikker med ikke-nødvendige varer er stengt. Kontroll av grensene mot en rekke land, blant dem Frankrike. Kun varetransport og jobbreiser tillates over grensa mellom Frankrike og Tyskland. * Spania: Grensene til andre EU-land er stengt. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner og spisesteder må med få unntak holde stengt, det samme må butikker med ikke-nødvendige varer. Folk må holde seg hjemme med unntak for reiser til jobb eller andre helt nødvendige ærend. Hæren er satt inn for å sikre at forbud respekteres, brudd kan straffes med bøter. Regjeringen har erklært unntakstilstand. (Kilder: NTB, AFP, AP, DPA, BBC, Yle)

En av årsakene til at Sverige har hatt en betydelig økning i antall dødsfall den siste tiden, er at helsemyndighetene i Stockholm har sett på tidligere dødsfall og funnet at flere av pasientene var smittet av koronaviruset, ifølge NTB.

Ifølge Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har det vært en suksessiv oppgang i Sverige de to-tre siste ukene. 209 personer har hittil fått intensivbehandling, skriver NTB.

- Kan ikke holde stengt i månedsvis

Sverige har noen av de minst restriktive smitteverntiltakene i Europa. Sverige har for eksempel valgt å holde barnehager og skoler åpne.

- Vi kan ikke holde skoler stengt i månedsvis. Vi kan ikke holde samfunnet i lockdown i lang tid. Men det vi holder på med nå, det kan vi holde på med lenge, uttalte Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse fredag.

Sør-Korea er et annet land som har hatt svært høy testaktivitet. Landet har 139 dødsfall og 9332 smittetilfeller.