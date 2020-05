Sverige har passert 3500 koronadødsfall. Må tåle ny kritikk fra forskerhold.

Sverige melder om 69 nye koronarelaterte dødsfall. Det er nå totalt 3529 rapporterte dødsfall. Bekreftede smittetilfeller er 28.582 mens antallet innlagt på intensivavdeling er oppe i 1783.

Statistikken over rapporterte dødsfall per dag viser en klar nedadgående trend.

På pressekonferansen torsdag møtte Sara Byfors fra Folkhälsomyndigheten, kriseberedskapssjef Johanna Sandwall fra Socialstyrelsen og Svante Werger fra Myndigheten for för samhällsskydd och beredskap.

Folkhälsomyndigheten må igjen tåle ny kritikk fra forskerhold for Sveriges koronastrategi og en påstått målsetning om å oppnå immunitet i befolkningen. 22 forsker, hvorav flere tidligere har reist kritikk, går i et opprop på DN Debatt hardt ut tanken om at det er mulig å oppnå flokkimmunitet mot koronaviruset i Sverige, skriver Aftonbladet.

Sara Byfors avviste kritikken på pressekonferansen:

- Vår strategi handler om å begrense smitten. Det er et faktum at jo flere som har hatt sykdommen, desto færre kan spre den. Men vi streber ikke etter flokkimmunitet, sa hun.

- Vår strategi er ikke flokkimmunitet. Vår strategi er å begrense smitten og hindre at de mest sårbare skal få sykdommen, understreket hun.

Forskerne som har skrevet innlegget hevder flokkimmunitet er den egentlige strategien i Sverige, selv om statsepidemiolog Anders Tegnell og hans kolleger gang på gang har understreket at det ikke er tilfellet.

I innlegget pekes det på undersøkelser av antistoffer i Sverige gir grunn til bekymring.

«26. april hadde Belgia 619 døde per 1 million innbyggere - nesten dobbelt så mange som Sverige har nå. Likevel fant man bare 6 prosent som var bærere av antistoffer», skriver forskerne og konkluderer med at det er deprimerende funn for de som håper på flokkimmunitet.

Norge har nå passert 8000 smittede, Sverige nærmer seg 30.000. I Norge er det så langt rapport om 229 koronarelaterte dødsfall. Sverige nærmer seg 3500.

I dødelighet per 100.000 innbyggere ligger Sverige på 33,98 på en oversikt fra Johns Hopkins University, Norge på 4,31. Belgia ligger øverst på denne lista med en dødelighet på 77,42 per 100.000 innbyggere, fulgt av Spania, Italia og Storbritannia.

