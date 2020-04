Sverige sier nei til smittestopp-app: - Ville skapt større uro i befolkningen

- Risikoen er større enn gevinsten, mener svenske helsemyndigheter.

Den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap, stanset mandag utviklingen av en digital løsning for å kartlegge smittespredning av koronaviruset i Sverige.

Avgjørelsen om å si nei til en smittestopp-app, på lik linje med den vi har i Norge, kom etter en vurdering tatt i samarbeid med den svenske folkehelsemyndigheten.

Årsaken er at de frykter at en slik løsning skal kunne føre til en større uro i befolkningen, og flere henvendelser til helsevesenet.

- Risikoen var betydelig større enn gevinsten, sier epidemiolog Anders Tegnell til nyhetsbyrået TT.

Les også: Slik fungerer Smittestopp-appen fungere - flere advarer mot å bruke den

1,4 millioner i Norge

For snart to uker siden lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) her i landet sin smittestopp-app, som er tilgjengelig for nedlasting for Android-brukere.

Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.

Mandag hadde over 1,4 millioner nordmenn lastet ned smittestopp-appen, ifølge Folkehelseinstituttet. De tre testkommunene Drammen, Tromsø og Trondheim skal nå starte med utprøving av varslingsfunksjonen i appen.

Les også: FHI advarer mot falske SMSer fra Smittestopp-appen

- Må ha folks tillit

Datatilsynet varslet også mandag at de har startet kontroll av appen fordi det er enighet om at måten folks bevegelser registreres, er et inngrep i den enkeltes personvern.

I en melding skrev tilsynet at de i utgangspunktet er positive til å bruke tilgjengelig teknologi til å bekjempe pandemien vi nå står i, men at dette er under forutsetning av at de tekniske løsningene er innenfor de juridiske rammene, for å beskytte den enkeltes integritet og selvbestemmelse.

- Selv om det er en unormal situasjon, er det desto viktigere å kontrollere at alle holder seg innenfor de hastelovene som vedtas. Alle tiltak myndighetene iverksetter må ha befolkningens tillit, og dersom Datatilsynet finner feil ved appen, vil det bidra til å bedre personvernet i appen, noe som igjen vil skape ytterligere tillit, sier Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.