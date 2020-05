Sverige: Testet positivt for koronaviruset - gikk på jobb på eldrehjemmet

- Det er helt forferdelig, jeg kan ikke forstå hvordan man kan tenke slik.

Til tross for at kvinnen testet positivt for koronaviruset, så valgte hun å gå på jobb på eldrehjemmet i Örebro län.

Kvinnen valgte å holde testresultatet skjult, og nå er hendelsen politianmeldt av kommunen, melder SVT.

– Den ansatte skal ha gått på jobb til tross for at hun testet positivt for covid-19. Hun mistenkes nå for å ha satt andre personer i fare, sier etterforskningsleder Karl Näsman hos politiet.

- Det er smitte på eldreboligen

En ansatt på det aktuelle gamlehjemmet sier følgende til SVT

- Det er helt forferdelig, jeg kan ikke forstå hvordan man kan tenke slik, hvordan kan informasjonen ikke ha nådd frem?

Det er fortsatt uklart om noen på det aktuelle eldrehjemmet er blitt smittet av den ansatte kvinnen. Den siktede kvinnen kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil to år. Kvinnen har fått sparken med øyeblikkelig virkning.

- Vi vet allerede at det er smitte på eldreboligen i kommunen. Om det er noen sammenheng med denne personen kommer vi aldri til å få et fasitsvar på, sier Karl Näsman til SVT.

27 av 96 beboere døde av viruset

SVT melder også om et eldrehjem i Växjö kommune, der et 30-talls ansatte og 13 eldre er smittet. Tre av de eldre er nå døde som en følge av viruset.

På eldreboligen Berga er 27 av de 96 beboerne døde av koronaviruset, meldte Aftonbladet tidligere denne måneden.

På onsdag opplyser opplyser Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at 2.941 koronasmittede personer er døde i Sverige, en økning på 87 det siste døgnet.

Dette er ifølge NTB en økning på over 700 siden mandag. I forhold til folketallet har Sverige omtrent sju ganger så mange koronadødsfall som Norge.