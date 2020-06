Sverige våknet til disse sjokkbildene: - Jeg blir forbannet

Koronaepidemien herjer med Sverige. Samtidig stimlet et tusentalls mennesker sammen i Stockholm sentrum i solidaritet med George Floyd-demonstrasjonene i USA.

Overskriftene og bildene Sverige våknet opp til torsdag morgen skaper tung smitte-bekymring.

- Provosert og forbannet

Sosialdemokraten Annika Strandhäll er tidligere helseminister. Hun er i harnisk etter å ha sett scenene i Stockholms gater og frykter smitterisikoen de utgjør.

Horder av demonstranter møtte opp i Stockholm onsdag. Mange reagerer.

– Det gjør meg veldig provosert og forbannet, sier hun til Expressen.

- Vi snakker om et politi som var i ekstremt mindretall sammenlignet med antall demonstranter. De forsøkte å løse opp menneskemengden på en profesjonell måte, men ble møtt med provokasjoner, sier hun og legger til:

- Demonstrantene klistret mobilkameraene opp i ansiktene på politiet for å filme en mulig reaksjon, noe de tydelig har lyktes med.

I Sverige er 4542 bekreftet døde av koronaviruset.

Her er Sveriges tidligere helseminister, Annika Strandhäll, avbildet i 2018. Foto: Jonas Ekströmer/tt (NTB scanpix)

Overlege kritisk

Overlege i infeksjonssykdommer og professor Björn Olsen er kritisk til at arrangørene har tillatt demonstrasjonen.

- Er de helt høl i hodet? Forstår de ikke at 50 mennesker raskt blir til 1000? De må ha forstått hva de setter i gang, sier han til svenske Aftonbladet.

Olsen understreker at han er for demokrati og ytringsfrihet, men at vi er en meget spesiell situasjon grunnet koronaviruset. Han er sikker på at noen av demonstrantene er smittet av viruset uten å vite det.

En demonstrant holder et bilde av George Floyd under en demonstrasjon i London onsdag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Oslo-demo: 15.000 har sagt «ja» - politiet sier trolig nei

Fredag klokken 16 står Oslo for tur: 15.000 har meldt sin interesse på Facebook for demonstrasjonen «We can´t breathe» ved den amerikanske ambassaden.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen.

Hun er styremedlem i African Student Association som er blant arrangørene bak demonstrsajonen.

Beskjeden fra myndighetene gjør at alt tyder på at arrangementet ikke kan gjennomføres.

Grense på 50 personer

Faren for koronasmitte gjør at politiet setter foten ned for demonstrasjonene i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med George Floyds dødsfall.

– Verken området utenfor ambassaden eller Eidsvolls plass kan romme i nærheten av så mange. Særlig ikke hvis man skal holde avstand av smittehensyn, sier Yohaness.



Arrangørene bak demonstrasjonen i Bergen og Trondheim har også fått beskjed om at forsamlingen over 50 personer vil anses som brudd på smittevernsreglene.

Oslo-poliitiet: - Kommer tilbake til dere

Demonstrsajonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Nettavisen har vært i kontakt med Oslo-politiet som sier de forbereder seg til demonstasjonen og vil komme tilbake med flere detaljer.

– Vi støtter fullt ut retten til de som har uttrykt sine meninger utenfor vår ambassade, og de som planlegger å gjøre det senere denne uken. Vi tror at en fredfull offentlig debatt og en åpen dialog vil hjelpe oss alle med å oppnå fred i det amerikanske samfunnet, i tillegg til trygghet, likeverdige muligheter og verdighet for alle, heter det i en pressemelding fra ambassaden.

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge sier at han aldri før har sett et lignende engasjement før. Foto: (NTB scanpix)

140.000 George Floyd-underskrifter i Norge på et døgn

Amnesty setter ny rekord i antall underskrifter i aksjon for George Floyd.

– Vi har aldri sett et slikt engasjement, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

I oppropet «Jeg krever rettferdighet for George Floyd» har over 140.000 personer signert på under ett døgn, noe som er ny Amnesty-rekord.

– Jeg tror nordmenn føler på en enorm urettferdighet i denne situasjonen. Både i den konkrete saken til George Floyd, men også fordi det ligger så mange andre tilsvarende saker i forkant, sier Egenæs i pressemeldingen.