Sveriges mest fryktede mann dømt for dobbeltdrap: Lo da dommen kom

En vennegjeng brøt med hverandre og dannet to gjenger. Fem år senere er ti mennesker drept.

Det hele startet i 2015 da en vennegjeng gjennomførte et væpnet ran i Järva-området i Stockholm. Med to millioner kroner i bagene, ble det krangel om hvordan pengene skulle fordeles. Sinnet førte til at en 19-åring i gjengen ble dratt med ut i skogen og henrettet med flere skudd i ryggen.

Etter hendelsen delte vennegjengen seg opp i to grupper. Den ene kalles «Dødspatruljen» og den andre «Shottaz». Flere personer knyttet til dødspatruljen er knyttet til drapet, men er blitt løslatt grunnet manglende bevis, skriver den svenske avisen Expressen.

Les mer: Eks-gangster får ungdom ut av gjengmiljøer: - Oppdager de hvor attraktivt det er, er det for seint

Drepte mann - fikk tre år i fengsel

I tillegg til at gjengene drev med både narkotika, vold og ran, økte stadig konflikten mellom de tidligere vennene. I desember 2016 ble to menn skutt og drept på en kafé i Rinkeby, like utenfor Stockholm.

LATTER: Lederen av Dødspatruljen, Mohamed Ali (22) lo da dommen ble lest opp. Foto: Svensk politi

Rinkeby er ansett for å være en av de farligste områdene i Sverige, med mye vold, ran, drap og gjengkriminalitet. Mennene skal ha hatt tilknytning til Shottaz-gjengen.

En uke senere ble en 24 år gammel mann skutt og drept i på en pizzarestaurant i Rinkeby. Abdirizak Abdimalek Osman (16) ble dømt for drapet - og fikk en dom på tre år i ungdomsfengsel. I fjor sommer ble han løslatt, og er nå på flukt.

Kommentar: Å bo på Holmlia er som å bo på den marokkanske landsbygda

Politiet har satt inn betydelige ressurser for å knekke gjengmiljøet og stoppe kriminaliteten. Sammen med tre andre menn som er pågrepet, er mannen Mohamed Ali utpekt som lederen av «Dødspatruljen». To andre menn er også pågrepet etter det ble avslørt at de hadde kjøpt over 20 kilo amfetamin.

De fleste drapene i den blodige gjengkrigen er imidlertid uløst.

I juni i fjor ble to nye medlemmer av Shottaz skutt og drept i utkanten av København. Dermed er saken tatt over av dansk politi, og ført for dansk domstol. Dommeren har funnet Ali og fire andre gjengmedlemmer skyldige i dobbeltdrap og drapsforsøk. Da dommeren leste opp dommen, lo Mohamed Ali i rettssalen, og fortsatte å le etter dommen var lest opp.

Les mer: Politiet ønsker ikke å sette mindreårige i arrest - i Oslo skjedde det 278 ganger i fjor

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Straffen er enda ikke avgjort, men aktor har lagt ned påstand om «dobbel livstid» for tre av gjengmedlemmene.

Straffenivået er vesentlige lavere i Sverige, og flere av mennene er såpass unge, at de ville ha krav på betydelig strafferabatt. Grensen for ungdomsstraff er lavere i Danmark, og dermed risikerer de strengere straff.

Ifølge avisen Expressen har alle de dømte nektet for å være del av Dødspatruljen. Tre av dem som sitter på tiltalebenken, lederen Mohamed Ali (22), Benjamin Owusu Afriyie (25) og Mansor Ismail (20) har alle lange rulleblad med både ran, narkotika, voldsbruk og brudd på våpenloven. Fire av mennene er fra Rinkeby.

Les også: - De rødgrønnes kyss, klapp og klem-politikk må vi betale for i dag

Det viktigste beviset

Det som har gjort dommen soleklar er at Dødspatruljen gjorde en stort feil da de forsøkte å forlate åstedet etter dobbeltdrapet i København i fjor sommer.

DØDSPATRULJEN: Flere ganger har gjengmedlemmene lagt ut bilder med våpen og penger i sosiale medier. Foto: Svensk politi

Ifølge svenske aviser skal gjerningsmennene ikke klart å brenne fluktbilen, og flere DNA-spor fra de drapssiktede ble funnet i den. Bilen ble filmet av vitner på drapsstedet og ble funnet like ved etter drapet. DNA-spor var både på bilen, klærne og våpenet som ble etterlatt.