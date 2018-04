Sveriges minnes terrorofre

Ett år etter terrorangrepet på Drottninggatan i Stockholm, som kostet fem mennesker livet, minnes Sverige ofrene.

Fem personer ble drept og ti fikk alvorlige skader da den 40 år gamle usbekeren Rakhmat Akilov kapret en lastebil, kjørte ned en travel gågate og rett inn i en butikkfasade 7. april i fjor.

Inne i lastebilen ble det funnet en hjemmelaget sprengladning som Akilov ikke lyktes med å detonere. 40-åringen ble pågrepet seks timer senere, og han har erkjent å ha begått en terrorhandling.

Uklar tilknytning

Før angrepet sverget Akilov troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS og truet med å drepe «vantro». IS har imidlertid ikke tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, og det kan derfor virke som om han handlet på egen hånd.

Et medvirkende motiv kan ha vært at den 40 år gamle bygningsarbeideren hadde fått avslag på sin søknad om asyl i Sverige, og at han derfor skulle utvises fra landet.

Under rettssaken, som ble innledet 13. februar, har Akilov gitt uttrykk for skuffelse over at IS ikke har publisert kunngjøringer eller videoer om angrepet, slik han hadde håpet. Dom i saken vil trolig falle i midten av mai.

Kongelige og artister

Lørdag minnes Sverige ofrene for terrorangrepet, og både overlevende, pårørende, politi og helsepersonell som var involvert, politikere, artister og medlemmer av den svenske kongefamilien skal delta under arrangementer.

Markeringen åpner med en minnegudstjeneste i Adolf Fredriks kirke i Stockholm klokka 12, og denne blir overført direkte i radio og TV.

Minnekonserter

Klokka 14.15 blir det holdt en minnekonsert i Kungsträdgården i Stockholm, der blant andre Lars Winnerbäck, Malena Ernman og Stephen Simmonds skal opptre, og der statsminister Stefan Löfven deltar.

Ett av ofrene for terrorangrepet var elleve år gamle Ebba Åkerlund, som det skal holdes en egen minnekonsert for i Kulturhuset Stadsteatern klokka 17.

Blant artistene som stiller opp på denne konserten er Lisa Ajax, Nano og Janne Schaffer.

(©NTB)

