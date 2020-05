Sveriges sjef-strateg Tegnell uttrykker tvil om strategien

Sier at han slett ikke er sikker på at Sverige har valgt rett strategi.

Den svenske statsepidemilogen Anders Tegnell har i løpet av få uker gått fra å være en fullstendig ukjent person, til å være selve gallionsfiguren bak Sveriges valg om å gjøre ting annerledes enn stort sett alle andre land som har blitt rammet av korona-pandemien.

Mens andre land stort sett har brukt det tyngste skytset man kan tenke seg, har Tegnell hele tiden hatt som mål at samfunnet skal virke så normalt som mulig - og der sykehuskapasiteten i realiteten har styrt hvilke tiltak som har vært nødt til å settes inn.

Mer normalt enn vanlig - mer dødelig enn vanlig

Dette har gitt Sverige markant høyere dødstall enn andre land, men samfunnet fungerer omtrent som normalt. De tiltakene de har innført, kan de i prinsippet holde i overskuelig fremtid. Det har ikke andre land råd til.

Statsepidemiolog Anders Tegnell ankommer torsdagens pressetreff med Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT / NTB scanpix Foto: Janerik Henriksson/tt (NTB scanpix)

Sveriges strategi hviler langt på vei på ett usikkert premiss: At man blir immun etter sykdom. Hvis man blir det, kan Stockholm oppnå såkalt flokkimmunitet i løpet av måneden. Da kan de være ferdig med viruset, mens resten av verden fortsetter å kjempe.

Hvis man ikke blir immun ender Sverige opp med at mange flere enn nødvendig dør og blir alvorlig syke.

Svaret på dette vil man trolig få i løpet av sommeren, og det er stadig sterkere indikasjoner på at Sverige har rett.

Sverige har blitt en skyteskive for både politikere og eksperter verden over, ikke minst for USAs Donald Trump, men han har også fått mye skryt - senest fra WHO.

Ikke overbevist om at han har valgt riktig

Utad har Tegnell vært en knallhard forsvarer av strategien Sverige har valgt, og har vært klar på at alle andre har valgt feil. Men i et intervju med Aftonbladet letter han litt på sine indre tanker.

På spørsmål om han er redd for å ha valgt feil strategi, svarer Tegnell:

- Nei, men jeg er klar over muligheten. Jeg har jobbet med dette i ganske mange år og noen ganger vil man gjøre ting bra og noen ganger ikke så bra. Jeg tror det viktigste man kan gjøre er å hele tiden bruke den kunnskap og de verktøy man har tilgjengelig - og hele tiden være veldig åpen for at man må endre seg, sier han.

Sverige har endret sine anbefalinger fortløpende.

- Er du overbevist om at Sverige har valgt rett strategi, spør Aftonbladet.

- Jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Vi tenker hele tiden på dette her hos myndighetene. Hva kan vi gjøre bedre, og hva kan vi endre på? Det må man gjøre hele tiden for det kommer stadig ny informasjon og utredninger, sier han.