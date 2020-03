Sveriges statsepidemiolog tar norsk kritikk med ro

Sveriges linje i kampen mot pandemien vekker oppsikt blant mange, og enkelte norske smittevernleger er kritiske. Det tar statsepidemiolog Anders Tegnell med ro.

Mens Norge har stengt skoler, treningssentre og svømmehaller og innført hytteforbud og strenge begrensninger for serveringssteder, er svenske tiltak langt mindre omfattende. Det har blant annet fått den norske smittevernlegen Bjørg Marit Andersen til å reagere.

– I Norden har vi lang historisk kunnskap om bruk av isolasjon og karantene for å beskytte mot smitte. Det er veldig merkelig at svenskene går mot denne kunnskapen, sier hun til Aftonbladet. Hun reagerer særlig på at skolene er åpne og påpeker at dersom barn sprer smitte på skolen, så blir det også spredning i samfunnet.

Tegnell svarer at Andersen neppe har mer data enn noen andre og at «de fleste som er seriøse på dette feltet» vil mene det er for tidlig å komme med slike utsagn som den norske legen gjør.

– Vi trener mye mer tid og data for å kunne si noe, sier Tegnell. Han sier han ikke ser noen forskjell mellom landene, men legger til at det også er for tidlig å si noe sikkert om det.

– Alle land gjør det vi mener beskytter vår befolkning så mye som mulig, understreker epidemiologen.

