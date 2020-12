Sveriges statsminister med dyp erkjennelse: - Ekspertene tok feil

- Jeg tror at de fleste innen yrket ikke så for seg en sånn bølge. Man snakket om ulike klynger, sier Stefan Löfven.

Sveriges statsminister Stefan Löfven erkjenner i et intervju med svenske Aftonbladet at ekspertene feilvurderte kraften av den andre smittebølgen som nå herjer landet. Han sier at flere kommer til å bli syke og flere kommer til å dø.

- Jeg tror at de fleste innen yrket ikke så for seg en sånn bølge. Man snakket om ulike klynger, sier han til Aftonbladet over videolink mandag ettermiddag.

- Det var ikke sånn at vi ikke var forberedt på at det ville komme noe igjen. Men med denne kraften tror jeg ingen kunne forutse at det skulle bli. Det er beviset på at det er et virus som vi ikke kjente til fra før, og som oppfører seg på en måte mange ikke hadde trodd, sier Löfven til avisen.

Statsministeren vil ikke svare på spørsmål om hva han kunne gjort annerledes.

- Jeg vil vente med helhetsbildet. Noen slutninger om hvor vi kunne vært bedre, er allerede trukket. Ta for eksempel eldreomsorgen. Der trenger vi å gjøre mer, og der øker vi i neste budsjett, sier han.

Svenske myndigheter har fått mye kritikk for manglende smitteverntiltak ved landets eldreboliger.

Over 7500 døde

I skrivende stund er det over 320.000 påviste smittetilfeller i Sverige, viser statistikken til Folkhälsomyndigheten. Sverige har registrert 7514 koronarelaterte dødsfall.

I Norge, som har omtrent halvparten så mange innbyggere som Sverige, er situasjonen en ganske annen. Mandag er det registret 41.000 koronatilfeller og 393 koronarelaterte dødsfall i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Danmark har 113.000 registrerte smittetilfeller og 950 dødsfall, mens Finland har 31.500 tilfeller og 461 dødsfall, ifølge tall fra Worlodmeters.

- Ikke lett å gjøre sikre vurderinger

Aftonbladet viser til at svenske folkehelsemyndigheter, som ifølge kritikerne, har gjort flere feilvurderinger underveis i pandemien, og spør statsminister Löfven om disse vurderingene kan ha påvirket smittesituasjonen i Sverige negativt.

- Jeg vil at pandemien skal være så godt som over, og at vi får korona-kommisjonens uttalelse før jeg uttaler meg om det. Vi må også på et eller annet punkt forstå at pandemien var helt ukjent for hele verden. Da er det ikke alltid så lett å gjøre de sikreste vurderingene, sier han.

Löfven henviser til Coronakommissionen, som er en kommisjon nedsatt av den svenske regjeringen for å granske håndteringen av koronautbruddet.

Høstens smittebølge har ført til sprengt kapasitet ved svenske sykehus. Seks universitetssykehus opplyste nylig at de mangler helsepersonell, og at alle ansatte blir bedt om å jobbe overtid.

Belastningen blant svensk helsepersonell har vært stor, noe som også kommer til uttrykk i økning på antall hjelpepleiere, sykepleiere og leger som har sluttet i løpet av året.

I helgen ble det kjent at kapasiteten på intensivavdelingene i hovedstaden Stockholm er helt sprengt, med et belegg på 101 prosent.

Fakta om smittesituasjonen i Europa Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i Europa, sortert etter antall koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser antall døde per 100.000 i samme periode). * Serbia: 1.396 smittede (11,2 døde) * Georgia: 1.388 smittede (14,3 døde) * Kroatia: 1.209 smittede (22,8 døde) * Litauen: 1.206 smittede (11,4 døde) * Luxembourg: 1.189 smittede (14,7 døde) * Montenegro: 1.052 smittede (15,3 døde) * Slovenia: 1.006 smittede (25,6 døde) * Sverige: 739 smittede (3,7 døde) * Ungarn: 683 smittede (23,6 døde) * Sveits: 647 smittede (13,4 døde) * Nord-Makedonia: 582 smittede (18,8 døde) * Tsjekkia: 576 smittede (13,8 døde) I Norge er det registrert 99 nye smittetilfeller og 1,1 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere 524 smittede og 1,9 døde i Danmark, 112 smittede og 1,1 døde i Finland og 49 smittede og 0,6 døde på Island. Så langt har 71.503.614 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 1.612.833 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: Det europeiske smittevernkontoret (ECDC) (©NTB)

Vil ha ny korona-lov

Svenske myndigheter har innført en rekke smitteverntiltak rundt om i landet, med klare anbefalinger om å avstå fra sosial kontakt med andre personer utenfor egen husholdning. Det oppfordres også til hjemmekontor og å unngå kollektiv transport om det ikke er strengt nødvendig. Det er også lagt ned forbud på ansamlinger på mer enn åtte personer. Serveringsteder må også stenge alkoholkranene klokken 22.00.

I forrige uke ble det også kjent at den svenske regjeringen vil innføre en ny korona-lov som de håper vil være på plass i mars måned neste år. Den svenske regjeringen begrunner dette med at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig til å innføre strenge nok tiltak som kan begrense smitten. Loven vil blant annet omfatte begrensninger på antall mennesker som kan samles på offentlige steder.

