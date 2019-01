SVs helikopterkjøp: Drømmen som ble mareritt

Dette er historien om SV's helikopterkjøp. Den historien regjeringen Stoltenberg ikke vil fortelle.

Leserinnlegg av Svein Danielsen

De kunne få et ferdig utviklet utprøvet og operativt utrustet amerikansk "Sea hawk" helikopter av samme type som norske piloter var opplært på i USA. Feilen med Sea-Hawk-helikopteret var bare at det var produsert i USA.

SV, som dengang satt i regjeringen, la ned veto mot dette. De ville ha et europeisk helikopter. Et helikopter som i realiteten bare eksisterte på et "julekort". De fikk viljen sin. NH-90 er på mange måter en Super-puma av samme type som vi kjenner fra Turøy-ulykken. Med et annet "skrog", og med den samme "Turøy-girboksen".

På papiret var dette "gode greier" og Kristin Halvorsen fikk sitt helikopter til kneblede piloters hoderystende motstand.. Alle piloter på operativt nivå ble kneblet. Ikke nok med det. Helikopteret som skal stasjoneres ombord på våre nye fregatter er for stort for hangaren.

Å stå ute som en hvit "marmor-skulptur" i storm, sjøsprøyt, ising og snøbyger "et sted i Barentshavet" i januar går rett og slett ikke an. Om kjettinger, stålvaier og jekk-stropper er aldri så stramme. Ansvaret for dette godt planlagte og dårlig gjennomførte marerittet har Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg.

De kunne fått en realitet, men ønsket en drøm - og fikk et mareritt som enda ikke er over. Luftforsvaret kan få 20 nye amerikanske Sea Hawk helikoptre neste mandag dersom Erna Solberg tør å sette ned foten.. Men, det gjør hun sikkert ikke.

I likhet med Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg lider hun av en felles politisk sykdom. Beslutningsvegring. Min frekke påstand er derfor at det siste NH-90-helikopteret trolig blir levert uken etter at typen skal erstattes av samme type som var tilgjengelig for 20 år siden.

Abort er upolitisk

Av Frode Ringheim

Problemet er upolitisk. Det har ingenting med politikk å gjera.

Det er ei overlevering frå eineveldet og formynderstaten/embetsmannsstaten. Det er ein grunnleggjande menneskerett å vurdera sin livssituasjon og finna ut kva ei kan "overleva" med.

Alle varianter av abort må avgjerast mellom kvinna og lækjaren. Politikarane "hands off"!

Nærmeste systembolag

Av Carl Paulsen

At det nærmeste Systembolaget for folk i Oslo-området ligger i Strømstad stemmer ikke.

Om man kjører via Ørje til Årjäng er det ifølge ViaMichelin en 125 kilometer lang tur. Til Strømstad er det 137 kilometer.

Å mobbe etnisk norske

Av Harald Omland

Mobber du eller sier noe feil til en muslim, kan du bli dømt til fengsel og endog måtte betale bot eller erstatning.

Mobbes en hvit person har det tydeligvis ingen konsekvenser. For eksempel; å kalle Listhaug for «jævla rasistkjerring», har ingen konsekvenser. Har dette noe med religion, rase eller kultur å gjøre? Vi har en kultur i Norge hvor vi slår hardt ned på etnisk norske som mobber utledninger, men ingen kultur for å slå ned på personer som mobber etnisk norske?

Er det noen som har kjennskap til hva som er rett og hva som er galt? Hva er norsk kultur på dette området? Og hva sier rettsvesenet?

Godbye Neverland

Av Zaynib Tambash

Jeg ser at det har kommet en ny film om Michael jackson og de påståtte overgrepene gjort mot flere tilfeldige barn.

For det første vil jeg stille et spørsmål til dere som står bak filmen og påstår at dere har opplevd dette. Hva er deres motiv for å lage en sånn film og svartmale Michael Jackson? Ønsker dere noen form for erstatning? Eller ønsker dere ganske enkelt å bli kjente over natten?

Har dere noen gang tenkt på hvor mye dette kan skade de pårørende, som for eksempel Jacksons barn? Videre mener jeg det er litt merkelig at norske Omar Bhatti avkrefter overgrepene.

Jeg sier ikke at Jackson har gjort alt riktig, men han var og er en av de beste artistene vi har hatt. Presset som kom med berømmelsen ble imidlertid for mye. Likevel jobbet han for at alle skulle få en fremtid, uavhengig om man var hvit eller svart. Jeg mener vi heller burde fokusere på alt det positive han gjorde, i stedet for å bestandig løfte frem det negative.

Selv vil jeg si takk for alle årene Michael Jackson delte med oss.

Dette er ikke rettsstaten Norge verdig



Av Arvid Furali

Juryordningen ble til for å hindre justismord. I denne saken er det det motsatte som skjer. Stoler ikke på rettsvesenet etter dette. Det finnes ikke håndfaste bevis, og dette er ikke rettsstaten Norge verdig.

Korrupt eller ikke korrupt?

Av Marius Mehren

Det er noe spesielt å dømme noen for grov korrupsjon, samtidig som man frikjenner vedkommende for den handlingen man eventuelt har vært korrupt i.

Det må være flaut å være jurymedlem i dag.

Tåkefyrsten

AV: Øistein Ellingsen

Denne kåringen mener jeg måtte være veldig enkel.

Det er jo grenser for hvor mye svada en politiker kan få ut av seg, sjøl om han kommer fra FrP. Raymond har alltid vært ærlig og klar i sine ord og handlinger.





Svevestøv

Av Sievers Han Jurg

Svevestøv er så mangt. Det kommer fra piggdekk, generelt støv som dannes av stort sett all virksomhet; byggebransjen, veibygging, fjellboring, biltrafikk på grusvei og veier der det strøs grus om vinteren. Og så videre, og så videre.

EL-bil-lobby, ensidig fokus og tankegang er noen av de største problemene, samtidig som kapital styrer politikerne, og politikerne kan ikke stoppe utviklingen på grunn av hensyn til arbeidsplasser.

På Rikshospitalet må alle betale

Av Gunn Josephina Hovland

Etter mange arbeidsår på Rikshospitalet, er det med forundring jeg leser at ansatte på Ahus får gratis undersøkelser. På Rikshospitalet måtte alle registreres og betale.

Uheldig med ulik praksis.

Frynsegoder for sykehusansatte

Av Bernt Kristensen

Friske sykehusansatte må da være bedre enn syke sykehusansatte?

Jeg vil helst slippe å bli smittet av noe som helst på sykehuset!

Smålighet i den blå-grønn-brune regjeringen

Av Jens Rian Hansen

Det er så mye smålighet ute og går.

Skatt på diett. Skatt på kjøregodtgjørelse. Skatt på bonuspoeng, skatt på helseundersøkelser. Og de krever at skattebetalerne selv skal følge opp innberetninger. Byråkrati som hører 60-70 tallet til. Jeg vet i alle fall hvor min stemme ikke går, ved neste valg.





Lisensen er ikke det eneste problemet

Av Øyvind Runar Wichstrøm

Vi har verdens dyreste lisens og i tillegg betaler vi mangedobbelt til kabeloperatørene i forhold til andre land. Som om ikke det er ille nok er det flust av ulovlig reklame.

Til slutt serveres vi humor beregnet på dagsaktuelle saker som utspant seg flere år tilbake. Dette holder ikke mål.

Parkeringsnormen hindrer nybygg



Av Petter Vogt

På Holtet, ikke langt fra Karlsrud, har man samme problem som beskrives i Nettavisen 27. januar. Skal man utvide eller endre bygg, må man underlegge seg den nye parkeringsnormen.

Dette vil redusere antall parkeringsplasser og kreve sykkeloppstillingsplasser i stort antall. Det hindrer effektivt enhver endring og nybygg. Innbyggerene vil derfor ikke benytte nærområde og handle i storsenter lenger ut av Oslo.

Krydderet er borte i Nettavisen

Av Sverre Moskaug

Nettavisen detonerte i sin tid ei bombe da de som første mainstream nettavis tillot krasse, såkalt høyrevridde, kommentarer under full anonymitet på Disqus.

Den store flyktningeturismen var i gang i 2015 og horder av mannfolk slo seg vei gjennom Europa på jakt etter velferd. Det var da NA lot det bli stuerent å kalle en spade for en spade og sindige nordmenn gikk mann av huse for å uttrykke sin frustrasjon over myndighetenes passivitet. Jeg er sikker på at kommentarfeltenes kritiske røster fra den gang og i ettertid har bidratt til at folk nå ikke lenger tror at vår venstreradikale presse er ensbetydende med nøytral saklighet. Og godt er det!

Kommentarene åpnet også folks øyne for dette "godhetstyrraniet" som globaliseringsfantastene var besatt av. NA ble en plattform for kritiske vurderinger som folk tok til sitt hjerte. At det av og til gikk over støvleskaftene er bare en bekreftelse på engasjementet og at man endelig følte man hadde fått et uavhengig forum som ble lest av mange.

Nettavisen ble et begrep takket være godtfolks oppfatning av ærlighet og vilje. Populariteten steg nettopp på grunn av dette. Lesertallet økte voldsomt.

Jeg kan bare beklage at NA nå ikke respekterer historien ved å fjerne kommentarfeltet.

Bukken passer havresekken

Av Frank Arne Jensen

De som ofte benevnes som utlånere er idag medlem av paraplyorganisasjonen Virke AS, sammen med en rekke flere næringskjeder. Alle disse med medlemskap har eierskap i virksomheter som krever de inn igjennom inkasso.

Virke er idag en paraplyorganisasjon for både utlånssiden og innkreversiden. Noe må være hoppende galt når det er samme styreleder i paraplyorganisasjonen, inkasso, og advokatselskapet som forsvarer både seg selv og sine klienter fra Virke AS.

