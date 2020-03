Sykehus frykter at akutt syke venter for lenge med å ta kontakt

Flere sykehus har færre innleggelser av pasienter som trenger akutthjelp for andre sykdommer enn korona-plager og frykter at folk vegrer seg for å ta kontakt.

Flere leger og sykehus merker at de har mindre innleggelser enn normalt de siste ukene. Nå advarer sykehusene om at det ikke nødvendigvis bare er positivt.

Nå forbereder de seg på at utviklingen plutselig kan snu.

– Det er en fallende kurve. Vi merker at vi har flere ledige sengeplasser. Det tar vi som et varsel om at noe er i gjære, sier overlege Guri Hagberg på seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus til NRK.

Sykehus er bekymret

Sykehuset har det samme tilbudet til akutt syke pasienter som før.

Klinikksjef for medisin ved Sykehuset i Østfold, Volker Moræus Solyga, tror blant annet at mange ikke vil belaste helsevesenet eller er redde for å bli smittet av koronaviruset.

– I tillegg kan det spille inn at mange er hjemme og tar det med ro. Da kan det hende noen sykdommer ikke forverres på samme måte som ellers, som for eksempel lungesykdommer.

St. Olavs hospital i Trondheim er også bekymret for at folk som virkelig trenger hjelp, vegrer seg for å ta kontakt. Sykehuset understreker at de har god beredskap og kapasitet.

Flere av sykehusene er nå bekymret for utviklingen.

– Det er viktig at personer som blir akutt, livstruende syk, ringer 113 med en gang - uansett hvilken sykdom eller skade de har, sier administrerende direktør ved universitetssykehuset i Nord-Norge, Anita Schumacher til NRK.

Unge i respirator

Onsdag bekreftet Bærum sykehus at de har flere unge mennesker utenfor risikogruppene er lagt i respirator på intensivavdelingen.

Personene det er snakk om, er mellom 20 og 45 år og uten underliggende sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og/eller høyt blodtrykk, ifølge Budstikka.

Pasientene på intensivavdelingen legges i narkose, og får hjelpe til å puste ved hjelp av respirator. De får også annen støttebehandling.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er kun 17 av de 74 koronasmittede som har fått intensivbehandling i Norge, under 50 år.

