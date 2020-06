Sykehusdirektøren innrømmer at sykehuset Østfold er for lite

- De ansatte hadde rett hele tiden.

Bygget kostet seks milliarder da det ble bygget i 2015, og ble omtalt som landets mest moderne sykehus. Men nå viser det seg at det moderne bygget rett og slett for lite til å drive med effektiv sykehusdrift.

Det kommer frem i en ny rapport fra Sykehusbygg på nesten 700 sider som evaluerer det nye sykehuset.

- De ansatte hadde rett

Etter åpningen av sykehuset ble de ansatte raskt tvunget til å legge flere av pasientene på rom som egentlig var bygget som enkeltrom. I tillegg havnet flere pasienter på gangen.

I 2017 lå det hele 3800 pasienter på gangen, og året etter hadde antallet steget til 4500, ifølge Aftenposten.

Sykehusbygg konkluderer i sin rapport med at sykehuset trenger 60 nye sengeplasser. Det blir godt mottatt blant de ansatte på sykehuset, som har sagt det var for trangt på sykehuset helt siden det åpnet.

– De ansatte hadde rett hele tiden, og jeg er glad vi nå har en rapport som viser det, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold til Nrk.

Sykehusdirektøren sier også at det var for ambisiøst å planlegge med en dekningsgrad på 90 slik man gjorde.

Dårlig med lagringsplass

I rapporten kommer det frem at det ikke bare er pasientkapasiteten som er et problem. En stor overvekt av de ansatte mener også at de har for liten lagringsplass i operasjonsområdet, og at det gjør arbeidet mindre effektivt.

Denne figuren illustrerer hvor misfornøyde operasjonsavdelingen på sykehuset er med sin lagringsplass. Foto: Sykehusbygg

Fokusgruppen i avdelingen fortalte også at de i dag gjennomfører 1000 flere operasjoner i året, til tross for at de ved det gamle sykehuset i Fredrikstad hadde en større operasjonsstue.

Under intervjuet i rapporten ble det argumentert kraftig for en økning av antall operasjonsstuer.

Pasientflyten for SDI pasienter (pasienter som legges inn samme dag) ble også beskrevet som utfordrende i intervjuet. Pasienter som skal til preoperativt tilsyn operasjonsdagen, har vanskelig for å finne frem og må ledsages fra hovedinngangen eller poliklinikk.

– Sykehuset er minst 20 prosent for lite. Alt er minimalt, og det er trangt overalt. Det gjør driften mindre effektiv, sliter på de ansatte og gir dårligere pasientbehandling, sier foretakstillitsvalgt Britt Fritzman i legeforeningen til Nrk.

Sykehusdirektøren skal nå lage en plan for hvordan kapasiteten kan utvides.

