Sykehusinnleggelser er det viktigste tallet å følge med på fremover

Antall testede og bekreftet smittede er nesten mer egnet til å forvirre enn til å forklare koronasituasjonen.

Vi leser statistikker som aldri før, for å forstå hvor vi står og hvor vi er på vei med den skremmende og uoversiktlige koronaepidemien. Vi sammenligner med Kina, Italia og Sverige, uten å bli så mye klokere. Alle disse landene har flere forskjeller enn likheter med norske forhold når det kommer til utbredelsen og bekjempelsen av denne sykdommen.

Selv har jeg brukt altfor mye tid den siste uken på å tolke dette, og har kommet frem til en konklusjon jeg drister meg til å dele:

Det mest konkrete tallet for å forstå utviklingen av koronaepidemien i Norge er antall sykehusinnleggelser.

Hvorfor? Fordi:

Antall testede reflekterer på ingen måte alle som kan ha sykdommen, og vil i overskuelig fremtid utgjøre en altfor liten andel av befolkningen til at den er "representativ".

Antall smittede er et produkt av antall testede, og fanger dermed ikke opp de som har så milde eller atypiske symptomer at de ikke blir testet.



Antall testede eller smittede kan ikke sammenlignes med andre land, blant annet på grunn av forskjellige testregimer, befolkningssammensetning og tidsforskyvning i utbruddene.

Antall sykehusinnleggelser indikerer hvor mange som blir alvorlig syke, og utviklingen i dette tallet vil si noe objektivt om hvor raskt Covid-19 sprer seg i den mest sårbare delen av befolkningen.

Lykkes strategien til norske myndigheter, vil veksten i antall sykehusinnleggelser holdes relativt lav.

Dobling på tre døgn

Torsdagens tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser en dobling i antall sykehusinnlagte på tre døgn; fra 51 til 102. Med det tempoet vil vi ha 3000 sykehusinnleggelser om to uker. Tilsvarende endring siste døgn har riktignok vært på 50 prosent (68 til 102), noe som gir et betydelig mer dramatisk scenario: 30.000 sykehusinnleggelser om to uker. Det er imidlertid altfor tidlig å si om denne dagveksten er systematisk eller tilfeldig.

Innen to uker bør dessuten smittetiltakene ha begynt å gi markant lavere tilfang av nye smittede, samt at de tidligst innlagte som har overlevd trolig nærmer seg utskriving fra sykehus og kan gi plass til nye pasienter.

Samtidig er det anslått at vår smittetopp vil kunne inntreffe ti-tolv dager etter at tiltakene ble satt inn, med andre ord allerede i starten av neste uke.

Så langt er det etter mitt skjønn lite i tallene fra FHI som nå indikerer at vi får noe i nærheten av italienske tilstander i Norge. I hvert fall så lenge hver og en av oss fortsetter å respektere tiltakene, og gjerne gjør enda mer enn myndighetene anbefaler.

