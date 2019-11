Sykehuskampen i Oslo: - Flere år med forsinkelser hvis planene endres

Kommentar fra Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, på det nye bystyreflertallets utspill om Oslos framtidige sykehustilbud:

- Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst har over flere år hatt dialog med Oslo kommune om hvordan vi skal gi byens befolkning et trygt og godt sykehustilbud. Det pågår nå en reguleringsprosess hvor det blir gjennomført en høring og der også grøntdrag og andre vernehensyn blir ivaretatt. Vi er enig i at det haster med å komme i gang på Aker, som inngår i en helhetlig plan for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Hvis planene skal endres vesentlig, ved at det for eksempel ikke skal overføres virksomhet fra Ullevål til Aker, vil det innebære flere år med forsinkelser før vi er klare til byggestart på Aker. Årsaken til forsinkelsen er i så fall at Oslo universitetssykehus må utarbeide en helt ny plan for virksomheten.

Vi registrerer at det lages en rekke dokumenter fra arkitekter, advokater og andre, og setter pris på det store engasjementet. Disse rapportene gir ikke grunnlag for at vi skal fravike planene for bygging av sykehus i Oslo. Vi er allerede i full gang med første del, en stor satsing på nybygg på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus planlegger i den forbindelse med at det skal overføres virksomhet fra Ullevål til Radiumhospitalet.

De juridiske notatene som er utarbeidet er basert på en misforståelse, nemlig at sykehus er ordinære statlige investeringsprosjekter, som håndteres på samme måte som de prosjektene som Statsbygg har ansvar for. Slik er det ikke. Vi har en foretaksmodell i spesialisthelsetjenesten som gir en annen ansvarsfordeling og et annet regelverk.

Det er gjennomført flere høringer i prosessen med videreutvikling av Oslo universitetssykehus.

I 2014 behandlet styret i Oslo universitetssykehus idefaserapport for videreutvikling av helseforetaket og rapporten ble sendt på en bred høring til 212 høringsinstanser. Oslo kommune anbefalte at man gikk videre med en løsning med Gaustad og Ullevål, men ba samtidig om at Aker ble vurdert som et alternativ til Ullevål for lokalsykehuset (byrådssak 1095/14).

I 2016 anbefalte byrået i Oslo kommune (byrådssak 1006/16) en løsning med samling på Gaustad og med etablering av et lokalsykehus på Aker.

I 2018 hadde Hel se Sør-Øst RHF regional utviklingsplan på en bred høring til over 160 høringsinstanser. Oslo kommune behandlet planen i bystyret, hvor et flertall uttalte følgende om målbildet for Oslo universitetssykehus: «Oslo kommune er primært opptatt av å sikre innbyggerne gode og tilstrekkelige sykehustjenester samtidig som disse bidrar til god og bærekraftig byutvikling. Med dette som utgangspunkt støttes målbildet om å realisere Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus med protonsenter på Radiumhospitalet» (bystyresak 328 i 2018).