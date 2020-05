Sykepleier arrestert for å stjele kredittkortet til døende korona-pasient

Skal ha stjålet kortet mens han var på sykehuset for behandling, og brukt pengene til å kjøpe matvarer og bensin.

En sykepleier i New York ble arrestert på torsdag etter at hun angivelig skal ha stjålet et kredittkort fra en døende korona-pasient, og deretter brukt pengene på bensin på matvarer.

Sykepleieren (43) blir siktet for grovt tyveri i forbindelse med hendelsen.

Ifølge politiet skal hun ha stjålet kredittkortet mens pasienten lå inne til behandling hos Staten Island University Hospital, og hun var på vakt. Det melder NBC News.

Ble sjokkert

Anthony Catapano (70) døde av koronaviruset 12. april, etter å ha ligget på sykehuset i en uke. Datteren hans, Tara Catapano, har nå tatt til Facebook for å fortelle om tyveriet.

- Dette har vært en veldig krevende og trist tid. Det virker som om ingen er interessert i å hjelpe meg, skrev hun på Facebook for en uke siden.

Siden den gang har det skjedd mye. Hun snakker med nyhetskanalen NBC om alt som har skjedd den siste uka.

Hun forteller at hun ble sjokkert da farens kvitteringer fra American Express kom 27. april. Da kunne hun se at faren handlert både matvarer og bensin mens han lå innlagt på sykehuset.

Ettersom hun selv hadde farens lommebok med alle kortene i, innså hun raskt at det måtte ha vært noen på sykehuset som handlet med farens kort. Etter litt forvirring rundt spørsmålet om hun kunne anmelde en hendelse på vegne av sin døde far, fikk politiet til slutt muligheten til å etterforske saken.

Hun ble sjokkert da hun fikk vite at en sykepleier hadde blitt arrestert for lovbruddet.

- Dette var noen som skulle ta vare på faren min. Hun ga ham medisin, og deretter gikk hun for lommeboka hans? Jeg klarer virkelig ikke forstå det, sier hun.

Hun fikk selv se faren to ganger i løpet av sykehusoppholdet, fordi hun selv jobber i helsesektoren. Likevel vet hun at andre slettes ikke er så heldige under korona-pandemien. Hun vet at det er fullt av familier der ute som føler seg hjelpeløse mens deres kjære blir innlagt i isolasjon på sykehusene. Tanken på at disse pasientene kan bli utnyttet, er hjerteskjærende, forteller hun.

Har fått massiv støtte

- Jeg ville fortelle denne historien fordi jeg vil at folk der ute skal være bevisst på at dette kan skje. Dette kan skje din mor eller far, og jeg vil ikke det, sier hun til nettstedet.

Staten Island University kom med en uttalelse på torsdag om at den aktuelle sykepleieren, som ble ansatt i 2007, nå har blitt midlertidig suspendert.

- Vi samarbeider tett med politiet, og gjennomfører samtidig en intern gransking, sier sykehuset i uttalelsen.

Tara forteller også at hun har fått veldig mange fine tilbakemeldinger etter at hun valgte å dele opplevelsen sin på sosiale medier. Det har tatt henne tid å lese gjennom mer enn 1000 kommenterer, men det har gitt henne en bekreftelse, forteller hun.

- Disse fremmede menneskene sier de fineste ting ting til meg. De trøster meg. Det var veldig hyggelig. Akkurat som om de kjenner meg, sier hun.

