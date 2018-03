Sykepleier dømt for seksuell omgang med utviklingshemmede

En mann som jobbet som psykiatrisk sykepleier, er dømt til to år og ti måneders fengsel for seksuell omgang med to kvinner med lett psykisk utviklingshemming.

Kvinnene hadde også psykiske lidelser, og mannen skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte stillingen sin, tillitsforholdet som var bygget opp og kvinnenes lidelser, skriver Avisa Nordland.

Mannen i 60-årene fikk kontakt med kvinnene gjennom sitt arbeid i oppfølgingstjenesten og møtte dem jevnlig i den forbindelse.

Da saken gikk i Salten tingrett i fjor, erkjente den tiltalte flere samleier med en av kvinnene. Dommen fra juli 2017 ble anket, men i Hålogaland lagmannsrett ble mannen funnet skyldig på samtlige tiltale punkter. Straffen ble fastsatt til to år og ti måneders fengsel. I tillegg er mannen dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning til de to kvinnene.

