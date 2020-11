Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om hva koronapasientenes siste tanker og ord er før de dør

- Det er som en forbanna skrekkfilm som aldri tar slutt, sier akuttsykepleieren.

NEW YORK (Nettavisen): En Twitter-melding fra den amerikanske sykepleieren Jodi Doering går nå viralt. Jodi, som kommer fra Woonsocket i South Dakota, jobber som sykepleier på et akuttmottak, og er sjokkert over det hun opplever på sykehuset.

Koronaviruset herjer noe voldsomt i USA akkurat nå, og over 11,3 millioner mennesker er nå smittet, en økning på over en million på mindre enn en uke. Ifølge CNN er det hele 45 stater som nå melder om en økning på 10 prosent eller mer i antall smittede.

I tillegg er rundt 252.000 mennesker døde av viruset, og det daglige antall døde har steget med 30 prosent de siste to ukene.

- De tror ikke at viruset er ekte

South Dakota er med rundt 880.000 innbyggere, en av statene som statistisk sett nå rammes hardest. Her har de hatt over 70 prosent økning i dødsfall de siste to ukene og rundt 50 til 60 prosent av alle som testes, tester nå positivt for viruset.

I en Twitter-melding i helgen skriver Jodi Doering om håpløsheten hun føler når det gjelder pasienter som dør på sykehuset, men som nekter å tro at de er rammet av viruset.

- Jeg har nå en frikveld fra sykehuset. Når jeg sitter på sofaen med hunden min, kan jeg ikke unngå å tenke på korona-pasientene de siste dagene. Det som stikker seg ut er de som fremdeles ikke tror at viruset er ekte. De som skriker til deg etter en magisk medisin og som tror at Joe Biden skal ødelegge USA. Alt mens de gisper etter pusten i en ventilator, skriver sykepleieren.

- De forteller deg at det må være en annen grunn til at de er syke. De kaller deg navn og spør hvorfor du må ha på deg alle de «tingene» fordi de ikke er smittet av koronaviruset, fordi det ikke er ekte. Ja. Dette skjer virkelig. Og jeg kan ikke slutte å tenke på det, skriver hun.

- Disse menneskene tror virkelig dette ikke kommer til å skje med dem. Og så slutter de å rope på deg når de blir intubert. Det er som en jævla skrekkfilm som aldri tar slutt. Det er derimot ingen rulletekst til slutt. Du går bare tilbake og gjør det samme om igjen, skriver hun på Twitter.

- De er fulle av sinne og hat

CNN er en av dem som har fått tak i sykepleieren og gjort et lengre intervju med henne om det hun opplever.

- Det du sier er at til og med nå, når sykehuset er overfylt med koronapasienter, så kommer pasientene inn mens de er ekstremt syke, de gisper etter luft, og likevel tror de ikke at de er smittet av koronaviruset? spør CNN-reporteren i et intervju på mandag.

- Ja, slik er det, og det som er verst for meg å se på, er at de leter etter en annen årsak. De vil ha et magisk svar på det, og de vil ikke tro på at koronaviruset eksisterer, sier Jodi Doering.

- Og årsaken til at jeg la ut Twitter-meldingen, var at dette ikke var et enkelttilfelle, men en kulminasjon av så mange mennesker. Deres siste døende ord er: «Dette kan ikke skje, dette er ikke virkelig», sier sykepleieren til CNN.

Hun er sjokkert over oppførselen og oppfatningen til flere av de døende pasientene.

- Når de burde sittet med familien på Facetime, så er de i stedet fulle av sinn og hat. Og det var det som gjorde meg forferdelig trist her forleden. Jeg kan bare ikke fatte at dette skal bli deres siste tanker og ord, sier Jodi Doering til CNN.

- Flere mente det var lungekreft

Hun sier at sinnet pasientene bærer på, også tas ut på sykepleierne.

- Vel, vi kan leve med det, det er derfor vi er her. Men det er når vi sier: «Skal du ikke ringe familien din, barn, eller venner», at de plutselig sier: «Nei, for jeg kommer til å bli frisk igjen». Da blir man bare trist, sint og frustrert. Og så vet du at du må tilbake på jobb igjen og gjøre dette på nytt, sier sykepleieren.

På spørsmål om hva disse pasientene selv tror de er syke av, svarer Jodi Doering følgende:

- De leter etter alle mulige forklaringer. De vil at de skal være ting som lungebetennelse - og vi har til og med flere som trodde det var lungekreft. De er helt ute og kjøre, sier Doering.

Selv etter at de får tilbake en prøve der det står at de har koronaviruset, så nekter de å tro det. «Nei, det stemmer ikke», sier hun.

- Vi har også mange pasienter som er fornøyd med den pleien de får, men det er dessverre ikke det som jeg biter meg merke i nå eller er det jeg husker best, sier hun.

«Demokrat eller Republikaner?»

Jodi Doering sier også at de greier å håndtere pasienttrykket slik det er nå.

- Men realiteten er at dette ikke blir noe bedre. Vi ser nå at mellom 50 til 60 prosent av de som blir testet er smittet. I hele staten har vi 880.00 innbyggere, du trenger ikke kunne så mye matematikk for å finne ut hvor mange av oss som er syke, sier sykepleieren.

CNN-reporteren gjør også et poeng ut av hva guvernøren i staten, republikaneren Kristi Noem, har sagt

- Hun sier: «Mine folk er glade, de er glade fordi de er fri». Hva er din kommentar til det?

- Jeg synes det er frustrerende fra en helsearbeiders perspektiv, fordi det siste vi spør en pasient om er hva de stemte, eller om de er demokrat eller republikaner. Det vi spør om, er hvordan vi kan hjelpe dem. Og enhver person som benytter enhver anledning til å gjøre dette til noe politisk, får enhver helsearbeider til å ville skrike, sier Jodi Doering.

South Dakota er stat med republikansk flertall, der president Donald Trump fikk 61,8 prosent av stemmene under presidetnvalget, mens Joe Biden fikk 35,6 prosent.

- For når alt kommer til alt, så vil vi bare hjelpe, og om ikke vi får hjelp fra folk når det gjelder masker og sosial distansering - så vil det være for sent for noen når de kommer hit til oss på sykehuset, sier hun.

- Hele byen min er blitt utslettet

Ifølge New York Times ble det i South Dakota registrert 23 nye dødsfall og 1199 nye tilfeller av smitte på søndag. De siste ukene har det vært gjennomsnittlig 1425 nye smittetilfeller daglig, noe som er en økning på 23 prosent om man sammenligner det med de to foregående ukene.

Sykepleieren Jodi Doering sier hun er skremt over utviklingen.

- Det er hjerteskjærende, for det er en liten stat vi bor i. Byen jeg kommer fra har 650 innbyggere, og akkurat nå har vi vel rundt 680 døde i staten nå. Om man setter det i perspektiv så tilsvarer det at hele byen min er blitt utslettet. Det er ganske tankevekkende, sier Doering.

Det eksakte tallet for South Dakota på mandag er 644 dødsfall totalt, ifølge New York Times. På søndag ble 553 personer innlagt på sykehuset i South Dakota, noe som er en økning på 38 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de to siste ukene.

Her er den virale Twitter-meldingen fra Jodi Doering.

