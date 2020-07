Sykepleierforbundet ber folk holde seg i Norge

Norsk Sykepleierforbund ber folk holde seg i Norge, selv om myndighetene har åpnet for at nordmenn kan reise til store deler av Europa igjen.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier til VG at hun har fått meldinger fra helsepersonell ved legevakter som er bekymret for økt trykk fra pasienter som vil teste seg. Ansatte der kan risikere å bli beordret til å avbryte ferien og gå på jobb, dersom det blir press på tjenestene.

Avisen gjengir en melding som Larsen har mottatt:

– Vi på legevakten har ALL testing (...) Vi må være operative i forhold til akuttsituasjoner, vi må hele tiden ruste legevakten for det. Vi nedringes av folk. De skal testes og testes og atter testes, men de vil ikke forstå at da må du være isolert og i karantene. Vi er sååå slitne og lei, skriver den ikke navngitte personen.

Larsen ba i helgen nordmenn om å holde seg i hjemlandet, ifølge TV 2. Men hun frykter også at nordmenn som ferierer i eget land, tar med seg smitte fra ett sted til et annet. Sammen med at det kommer flere turister fra utlandet vil det gi økt smittetrykk og dermed kunne øke presset på legevaktene og sykehusene.

Også Fagforbundet, som organiserer 120.000 ansatte i helsesektoren, melder om økende bekymring for at smitten skal spre seg igjen.

– De som jobber i helse pleie og omsorg direkte, vil være de som merker det raskest, sier forbundsleder Mette Nord.

