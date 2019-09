Sykepleierne gikk kraftig opp i lønn da kommunen tok over: - Slutt på lønnsranet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er frekt av Siv Jensen å kjempe for kommersielle sykehjem, men Sylvi Listhaug slår hardt tilbake.

MAJORSTUA (Nettavisen): I juni ble Uranienborghjemmet sykehjem i Oslo, som har vært drevet av det private selskapet Aleris Omsorg i seks år, ført tilbake til kommunal drift.

Sykepleierne gikk samtidig kraftig opp i lønn.

- Den største forskjellen som kom først, var at det ble ny forhandling om lønn. Jeg tror nesten alle medlemmene våre gikk opp i lønn. De fleste fikk over 40.000 mer i årslønn fra en måned til en annen, forteller fagsykepleier Oda Odberg til Nettavisen.

Odberg er lokaltillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved sykehjemmet på Majorstua, og deltok i forhandlingene med kommunen for 25 av om lag 30 ansatte sykepleiere da det private selskapet ble kastet ut.

- Noen gikk opp så mye som 100.000 i årslønn, med de samme arbeidsoppgavene, legger hun til.

LØNNSHOPP: Fagsykepleier Oda Odberg ved Uranienborghjemmet forteller at de fleste sykepleierne gikk opp i lønn etter at kommunen overtok driften av sykehjemmet. Fredag fikk hun besøk av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som kjemper mot de private aktørene i velferden. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Føler seg verdsatt

Fredag besøkte Rødt-leder Bjørnar Moxnes det «nye» kommunale sykehjemmet, og han mener Odbergs beskrivelser viser at endringen har vært en suksess.

- Forskjellen er at de som gjør jobben, og som tar vare på de pleietrengende eldre, har nå gått opp i lønn. Det er slutt på det pensjonsranet og lønnsranet som de opplevde med kommersielle eiere, sier Moxnes til Nettavisen, og påpeker:

- Når kommunen tar over så får vi rettet opp i det, og de får bedre vilkår. Det er også bra for de eldre at man har fornøyde ansatte. Da blir brukerne også fornøyd, sier han.

Sykepleierne med 10 års ansiennitet eller mer, med unntak av én sykepleier, fikk mellom 35.000 og 107.000 kroner mer i lønn, ifølge tall fra Norsk Sykepleierforbund.

- Det utgjør jo en stor forskjell. Vi har også fått bedre tillegg på kveld og helg, som også utgjør en stor forskjell. Det er en trygghet, og det kan bli lettere å få for eksempel lån, og man føler seg verdsatt, sier Odberg.

SKÅL: Odberg og Moxnes skåler for økt lønn med tomme glass i baren på Uranienborghjemmet. - Tilbudet her er fortsatt det samme selv om kommunen har overtatt, påpeker Moxnes. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Er det andre merkbare forskjeller hos dere etter at kommunen overtok?

- Vi gjør mye av den samme jobben, en sykepleier gjør en sykepleiers jobb. Beboerne er de samme og lokalene er de samme, sier hun.

Odberg viser også til at lønnsstigen til Aleris Omsorg (nå Stendi etter oppkjøp, red. anm), gjaldt i opp til seks år i NHOs tariffområde, mens hos Oslo kommune og KS stiger lønna i opp til 16 år i forhold til ansiennitet i jobben.

Det var også oppslag i media da sykehjemmet ble overtatt av Aleris i 2013, og de ansatte gikk ned opp mot 60.000 kroner i lønn.

- Direkte frekt av Siv Jensen

Moxnes mener tilbudet til de eldre heller ikke blir dårligere fordi kommunen overtar.

Men hans beskrivelser av de private, kommersielle sykehjemmene, står i sterk kontrast til Frp-leder Siv Jensens uttalelser til Nettavisen i forrige uke.

- Det er leit etter så mange år man har testet ut dette i Oslo, må bruke tid i valgkampen for å opprettholde private sykehjem som fungerer godt. De rangeres høyt på brukerundersøkelser, det er knapt sykefravær og de ansatte stortrives med å jobbe her. Hva er da problemet? sa Jensen og hamret løs på byrådets planer om å rekommunalisere de kommersielle sykehjemmene i hovedstaden.

PRIVAT: Frp-leder og finansminister Siv Jensen besøkte Hovseterhjemmet i forrige uke, som drives av det private selskapet Unicare. Hun kan ikke skjønne hvorfor ikke de kan få fortsette å drive det som er Oslos største sykehjem. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Uttalelsen kom hun med etter å ha besøkt det privatdrevne Hovseterhjemmet, som også står i fare for å ikke få fornyet sin kontrakt med kommunen når den går ut til neste år.

Et sykehjem med egen skybar, restaurant, butikk og kino.

- Jeg synes det er direkte frekt når Siv Jensen skyver kvinnelige såkalte gründere foran seg i kampen for velferdsprofitørene. For de som taper på kommersialiseringen av velferden er de som jobber der i første runde, og i neste runde brukerne som er avhengig av at det er nok ansatte på jobb og at de trives på jobb, sier Moxnes.

- Mest mulig sugerør i statskassa

Under sitt sykehjemsbesøk lovet Jensen å opprettholde de private sykehjemmene.

- Dette er et fantastisk sykehjem som driver godt, som sparer Oslo kommune og skattebetalerne som bor i Oslo for mange millioner kroner samlet sett i året, sa Jensen, og viste til at Frp går til valg på å sikre mer mangfold og valgfrihet.

- All erfaring tilsier jo at når du har monopoler så går kvaliteten ned, og når man i tillegg ser at Oslo kommune bruker penger på å rekommunalisere, hvorfor i alle dager skal de gjøre det? Det er penger de kan bruke på andre ting, påpekte Jensen.

Moxnes er imidlertid sterkt uenig, og mener lønnhoppet blant sykepleierne på Uranienborghjemmet, «slår hull på argumentasjonen» til Jensen.

- Fremskrittspartiet er velferdsprofitørenes løpegutter. De fremstår som advokater for disse kommersielle oppkjøpsfondene ved å gi dem mest mulig sugerør i statskassa, hevder han, som selv bare vil ha kommunale og private ideelle drivere i velferden.

LØPEGUTTER: Moxnes karakteriserer Fremskrittspartiet som løpegutter for de private aktørene som driver sykehjem i blant annet Oslo. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Men Jensen påpeker at brukerundersøkelser fra private sykehjem viser at de eldre og de ansatte trives godt, og private aktører påpeker at de sparer kommunen for millioner av kroner. Så hvorfor endre på noe som fungerer så godt?

- Det er ikke noe rart at de sparer kommunen for penger når de kommersielle kutter lønna og pensjonen kraftig. Vi er jo mot den typen dumping av helsearbeidernes vilkår, og så vet vi at uansett hvem som driver, så vil de ansatte stå på for brukerne. Vårt poeng er bare det at de fortjener en anstendig lønn og pensjon, sier Moxnes.

Han stiller også spørsmål ved hvordan brukerundersøkelsene er gjennomført og hvem som er spurt, og mener Jensen bør være forsiktig med å bruke de som sannhetsbevis.

- Men de ansatte står på uansett hvor de jobber, legger han til.

- Det er bare en bløff

I forrige uke sa også konsernsjef Christoffer Sundby i Unicare, som driver Hovseterhjemmet, at han er forundret over byrådets planer om å kaste dem ut.

- Jeg synes det er kjipt for alle de som bor her, fordi vi har etablert noe her som er fantastisk bra. Både kvalitetsmessig for alle beboerne våre, men også for de som jobber her. De er glad i arbeidsplassen sin, og ser ikke fram til den endringen som kommer, sa Sundby til Nettavisen.

MYTE: Konsernsjef i Unicare, Christoffer Sundby, sa i forrige uke at det er en myte at de utnytter sine ansatte for å tjene penger. Her forteller han Siv Jensen om driften av Hovseterhjemmet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han avviste samtidig at de tar ut noe stort utbytte fra drifta.

- Det er jo en myte at private aktører tjener penger ved å utnytte de ansatte. Våre ansatte går på tariffavtaler, sa Sundby.

Til det har Moxnes følgende kommentar:

- Vi har jo tallene. Dette er jo bare en bløff. Vi snakker om milliardkonsern som har store kommersielle interesser. De skal gi sine eiere profitt. Det er derfor de prøve å komme inn i velferden vår, sier han.

Frykter for rekruttering

Dersom dagens rødgrønne byråd i Oslo får fortsette etter valget, med støtte fra Rødt, er byrådets plan å ta driften fra 11 private sykehjem i år og de neste fire årene. Det betyr samtlige av de private sykehjemmene som i dag drives av kommersielle aktører.

Moxnes sier han også frykter for rekrutteringen til sykepleieryrket.

- Vi vet at vi kommer til å mangle helsearbeidere i framtida. Det kommer til å bli sykepleiermangel, og vi skal få ungdom inn i disse yrkene. Da er det veldig dumt om vi har ledende partier og politikere som fører en politikk som svekker lønns- og pensjonsvilkårene, mener han.

Listhaug: - Moxnes bryr seg ikke om brukerne

Eldreminister og Frp-nestleder Sylvi Listhaug, slår imidlertid hardt tilbake mot kritikken fra Moxnes.

- Fremover kommer Norge til å trenge titusenvis av nye hender i pleie- og omsorgssektoren. Vi trenger alle gode krefter både i offentlig, ideell og privat sektor i årene som kommer og derfor ønsker Frp en velferdsmiks. Kommunisten Moxnes bryr seg ikke om brukerne, men fører en ideologisk kamp mot private aktører, sier Listhaug til Nettavisen.

SLÅR TILBAKE: Eldreminister og Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener Moxnes ikke bryr seg om brukerne, men fører en ideologisk kamp mot private aktører. Foto: (NTB scanpix)

Hun påpeker at Frp ønsker valgfrihet, slik at eldre og pleietrengende skal kunne velge bort tilbud man er misfornøyd med.

- Dette er viktigere enn å velge hvor du skal kjøpe en genser. Det handler om at andre skal vaske deg, dusje deg, sørge for mat, ja det mest basale og det mest intime som det er vanskelig å ikke greie selv lenger, sier Listhaug.

- Ap i lomma på Moxnes

Frp-nestlederen mener også at Arbeiderpartiet nå styres av Rødt i hovedstaden.

- Ap er i lomma på Moxnes og kaster ut de private i Oslo hvor de eldre er strålende fornøyd. På Manglerudhjemmet bygget de pub, restaurant og laget en egen butikk, uten at kommunen måtte betale mer. De eldre hadde fått et bedre liv, men det bryr ikke Moxnes seg om og nå har han fått med seg Arbeiderpartiet på å tvinge de private ut, sier Listhaug, og understreker:

- Rødt sin politikk gjør at bare de med tykk lommebok kan kjøpe private tjenester, mens vanlige folk får tjenester fra et monopol. Det er urettferdig, sier hun.

Hun viser til at Frp også ønsker at de eldre skal ha «en bytterett» på sykehjem

- Frp mener at alle skal få mulighet til å velge, også private tjenester, betalt av det offentlige. Eldre skal ikke bare ha klagerett. Frp vil de skal ha bytterett slik at de kan velge noe annet hvis de ikke er fornøyd, slik man gjør med alt annet i samfunnet, sier Listhaug.

FØR FORHANDLING: Stendi påpeker at Oslo kommune overtok Uranienborghjemmet før lønnsforhandlingene var ferdige, og mener lønningene derfor ikke helt kan sammenliknes. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Stendi: - Betaler det markedet krever

Administrerende direktør Ingvild Kristiansen i Stendi, understreker på sin side at de har konkurransedyktige lønninger.

- Stendi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Det beste beviset på det er at vi både klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere til våre virksomheter. Stendi har tariffavtale gjennom NHO og pensjon i Storebrand på 5,54 prosent. I tillegg til tariffavtale så betaler vi selvsagt det som arbeidsmarkedet krever for å tiltrekke oss rett bemanning, sier Kristiansen til Nettavisen.

Hun påpeker samtidig at Oslo kommune overtok driften av Uranienborghjemmet i juni i år, før forhandlingene med NSF/NHO var ferdige.

- Lønningene kan vel derfor ikke helt sammenliknes. Etter siste lønnsoppgjør vil sykepleiere hos oss fra neste år få 500.000 kroner på 10 års ansiennitet, noe som er over det Oslo kommune har for samme ansiennitetstrinn, sier Kristiansen, og viser også til at i den samlede virksomheten til Stendi har 87 prosent heltidsansatte.