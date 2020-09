Jeg har ikke ord. Sjelden har jeg vært så forbannet.

Av Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Her overstyrer altså Venstre og Rødt sammen med byrådet en hel lokalbefolkning.

Venstre og Rødt i Oslo eier ikke et eneste demokratisk gen.

Overkjøring av folket

Tusenvis av fortvilte mennesker som bor i området er totalt overkjørt på grunn av en vanvittig og skremmende symbolpolitikk som har sykkelen som Gud.

Ikke én fotgjenger, syklist eller bil i bevegelse - men svært mange parkerte biler, cirka 170, sannsynligvis på beboerparkering, en torsdag kveld forrige uke.

Fra uke 38 skal disse bilene ikke stå i Gyldenløves gate, men et annet sted.

Beboerparkering uten hensikt

Det er imidlertid fullt over alt i alle sidegatene og kvartalene opp og ned. Det er ikke plass. Det spiller ingen rolle med beboerparkering da disse faktisk ikke er tilgjengelig for folk i Gyldenløves gate eller områdene rundt.

Dette er symbolpolitikk som kolliderer med folkets hverdag, deres liv og virkelighet.

Resultatet av denne politikken er at det knapt finnes parkeringsplasser for privatbiler i flere bydeler.

Dette betyr i praksis at de som er avhengig av bil for å pendle til jobb, levere i barnehage, ta seg av gamle foreldre eller reise til hytta i helgene, strengt tatt ikke kan bo i disse bydelene.

- Lytt til folket, ordfører

Dette er folket som er våre folkevalgtes sjefer, de som har stemt oss alle inn - og vi er absolutt ikke flertall i denne saken.

Ordfører; vær så snill og lytt til dine velgere, våre velgere, våre sjefer.