Sykkelfeltene var ferdige i fjor - nå graves veien opp igjen

- Dette er et stort problem, sier Frp, og ber byrådet rydde opp.

SAGENE (Nettavisen): I september i fjor sto de nye sykkelfeltene klare til bruk i Bentsebrugata på Sagene i Oslo. Men ett år etter graves de røde feltene opp igjen.

Årsaken er at det skal legges ny fjernvarmeledning til en ungdomsskole som skal bygges på det tidligere industriområdet i Treschows gate 16, skriver Sagene Avis.

Se video av gravingen øverst i saken.

Nå reagerer Fremskrittspartiet sterkt på at gata endevendes på nytt.

- Dette burde de ha klart å avklare før de la sykkelfeltene, for de har visst i lang tid at den skolen skulle komme, sier bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) til Nettavisen, og påpeker:

- Det som har skjedd her viser rett og slett at byrådet og Bymiljøetaten ikke har gode nok systemer.

PÅ'N IGJEN: De nye sykkelfeltene i Bentsebrudgata på Sagene i Oslo ble bygget for ett år siden, men nå ser det slik ut i gata med en gravemaskin som er i full gang med å grave veien opp igjen for å legge fjernvarme. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Dårlig koordinert

Wilhelmsen understreker at slikt kan skje enkelte ganger, men mener det i denne saken burde vært mulig å koordinere gravearbeidene bedre.

- Det burde vært koordinert på en mye bedre måte enn at man faktisk må grave opp sykkelfeltene kort tid etter at de er bygget, sier hun.

REAGERER: Det er nå dype groper i gata, der hvor det var sykkelfelt. Nå reagerer Fremskrittspartiet på koordineringen av gravearbeidene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Fram til oktober må beboerne i området, syklister og bilister belage seg på innsnevringer i veien og støy. Akkurat som for ett år siden. Men denne gangen er det Undervisningsbygg som er ansvarlig for arbeidet - og ikke Bymiljøetaten.

Wilhelmsen mener imidlertid at ansvaret ligger hos Bymiljøetaten og hos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), som er øverste ansvarlige for etaten.

- Det er Bymiljøetaten som skal koordinere med de andre etatene. Jeg forventer av byråden følger opp dette, sier Frp-politikeren.

STORT PROBLEM: Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) mener gravearbeidene i Bentsebrugata burde vært bedre koordinert, så man hadde unngått å grave gata opp igjen. Hun mener dette er et stort problem og skjer mange steder i Oslo. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Etaten: - Det er aldri heldig

Bymiljøetaten viser til Undervisningsbygg som står bak prosjektet, og ønsker bare å gi en generell kommentar til saken:

- Som en generell kommentar kan vi si at det aldri er heldig å oppgradere, for så å begynne å grave igjen. Vi jobber med å koordinere behov og planer til alle aktører i Oslo, slik at det kan unngås så ofte som mulig. Men det er ikke alltid mulig å forutse hva som blir prioritert av prosjekter, og da får man denne typen dobbeltgravinger, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til Nettavisen.

IKKE HELDIG: - Som en generell kommentar kan vi si at det aldri er heldig å oppgradere, for så å begynne å grave igjen, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til Nettavisen. Foto: Widerøe

Den nye ungdomsskolen på Sagene skal stå ferdig i 2023, og er anslått å koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Skolen skal romme 540 elever fra 8.- 10. trinn.

- Det er et stort problem

Wilhelmsen viser til at gravingen på Sagene langt fra er enestående.

- Jeg vil si at det er et stort problem. Dette er dyre prosjekter, og nå ser vi at det er gate etter gate som graves opp etter at man har gravd, sier hun.

Hun forteller at det samme har skjedd i Frognerveien og i Bostadveien.

- Der ble det også gravd opp igjen kort tid etter at man var ferdig, sier Wilhelmsen, som nylig stilte et skriftlig spørsmål til byråd Berg om nettopp disse sakene.

- I tillegg til kostnaden det har, så har det også den konsekvensen at gaten eller fortauet blir stengt over en tid. Dette viser at i et samfunnsøkonomisk perspektiv så er dette en belastning, sier hun.

GJENTAKENDE: Gravearbeidene på Sagene skal være ferdig i oktober, og imens må busser og andre trafikanter sirkle seg forbi anleggsområdet. På samme måte som for kun ett år siden. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Fjernet 55 p-plasser

I fjor anla Bymiljøetaten totalt 400 meter med røde sykkelfelt på begge sider av Bentsebrugata, noe som ga en direkte forbindelse i sykkelveinettet mellom Bjølsen/Sagene og Torshov. Samtidig ble 55 parkeringsplasser fjernet i gata, mellom Sandakerveien og Advokat Dehlis plass.

«Egne sykkelfelt i Bentsebrugata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående», skrev Bymiljøetaten om prosjektet.

SYKKELNETT: Her ser du de ulike byrutene for sykkel som skal etableres og skal knyttes sammen til et sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Foto: Bymiljøetaten (Oslo kommune)

Prosjektet er en del av det rødgrønne byrådets store sykkelsatsing. Totalt vil 530 kilometer blir tilrettelagt for syklister. Prislappen for hele sykkelveinettet er anslått å bli på 8,5 milliarder kroner.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Undervisningsbygg og fra byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, men de har foreløpig ikke svart.