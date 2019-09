Syklist døde etter kollisjon i Vennesla

Syklist innblandet i trafikkulykke i Vest-Agder døde på sykehuset.

En syklist som var innblandet i en trafikkulykke i Vennesla døde på sykehuset, melder Agder politidistrikt.

- Det ble utført livreddende førstehjelp, men dette førte ikke frem. Identiteten til avdøde er ukjent, og både politi og sykehus jobber med å få avklart denne for å komme i kontakt med pårørende, skriver politiet på Twitter.

Det var klokka 06.30 mandag at politiet fikk melding om trafikkulykken mellom en bil og en syklist på riksvei 405 i Vennesla.

Like før klokka 07 meldte politiet at veien var ryddet og at patruljen innhenter opplysninger og sikrer spor på stedet.