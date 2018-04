En syklist er fraktet til sykehus etter en kollisjon med en lastebil i Gamlebyen i Oslo. Mannen betegnes som kritisk skadd.

Ulykken skjedde i Bispegata i Oslo torsdag ettermiddag. Den involverte lastebilen er en betongbil. Syklisten måtte frigjøres etter ulykken.

– Syklisten ble liggende fastklemt under det tunge kjøretøyet, og brannvesenet bisto med å fysisk løfte opp kjøretøyet for å få syklisten ut fra under lastebilen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Ifølge avisa beskriver ambulansepersonell på stedet mannen som kritisk skadd. Han får behandling på Ullevål sykehus.

