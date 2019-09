Syklisten har griseflaks - nå går klippet fra Norge viralt

Videoen er blitt sett nesten 100.000 ganger på Facebook.

En video av en nestenulykke i Hortenstunnelen i Vestfold er blitt delt nesten 100.000 ganger på Facebook, etter at den først ble publisert på det sosiale nettverket sist helg.

I det 23 sekunder lange klippet, som er filmet med et dashboard-kamera i det som antakelig er en lastebil, kan man se en syklist inne i den 700 meter lange tunnelen som plutselig får problemer idet han ser ut til å dulte borti autovernet.

Sykkelen kastes ut i veibanen, men sjåføren reagerer lynraskt og klarer å stoppe opp i tide.

Sekunder i forkant er en annen lastebil blitt tvunget til å svinge ut i motsatt fil på grunn av syklisten.

Det var avisa Gjengangeren som først omtalte klippet i Norge.

Nestenulykken går tydelig innpå syklisten, som sjokkert takker sjåføren for at han rekker å stoppe opp i tide.

Til Gjengangeren skriver Statens vegvesen i en e-post at filmklippet ser ut til å være ekte, og at de «antar at dette er en reell hendelse».

- Skilt om at det er forbudt for gående og syklende står nede ved rundkjøringen på nordsiden av tunnelen, og på nordsiden av krysset til Langgrunn. Personen må ha passert ett av disse, opplyser Martin Pedersen i Statens vegvesen til avisa.

