Sylvi Listhaug: - Aldri i verden om jeg vil gå tilbake til KrF og Venstre

Fredag samles Høyre-delegatene til én dags landsmøte.

I den anledning har statsminister Erna Solberg (H) gjentatt at hun holder døren åpen for Fremskrittspartiet (Frp).

Listhaug: - Aldri i verden

Det ble første nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, spurt om i Politisk Kvarter på NRK torsdag morgen.

- Solberg sier til Aftenposten at Frp er hjertelig velkommen tilbake i regjering. Savner du å være i regjering, Listhaug?

- Det er gøy å sitte i regjering, men aldri i verden om jeg savner å sitte i regjering med Venstre og KrF, så det tror jeg er helt uaktuelt, svarte Listhaug kontant.

Solberg: - Vil gi Frp mest gjennomslag

Statsministeren oppfatter det heller ikke slik at Frp er på gli akkurat nå:

- Jeg opplever at Frp først og fremst ønsker å styrke sin posisjon hos velgerne for å kunne stille makt bak kravene sine. Og så vil de vel gjøre en vurdering av om det er i regjering eller ikke, sier hun til Aftenposten.

Men - hun er klinkende klar på at Frp får best uttelling ved å støtte et borgerlig samarbeid:

- Jeg mener Frp får mest gjennomslag for sin politikk hvis de bidrar til et borgerlig samarbeid. Døren er åpen for alle som ønsker å være med på det.

