Sylvi Listhaug: - Jeg ble lei meg av Støres tale

Justisminister Sylvi Listhaug snakker ut om Facebook-innlegget som har skapt stor forargelse.

Tirsdag kveld skriver Listhaug på Facebook at:

- Debatten rundt min FB status raser og sterke følelser er i sving. Mange lurer på hva nå, hva tenker jeg. Jeg føler et sterkt behov for å svare på det, skriver hun innledningsvis.

- Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere

Det har skapt furore at Listhaug 9. mars skrev:

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!»

Bildeteksten til jihadist-bildet som ikke var klarert for bruk, lyder: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det har fått mange - også på den blågrønne fløyen - til å se rødt. Innlegget har ved 22-tiden tirsdag 12.000 «likes» og 3433 delinger.

Se video av Støres angrep på Listhaug:

- Aldri, aldri i mine tanker

Listhaug presiserer at tanken med facebookinnlegget kun var å diskutere forslaget om å ta passet fra fremmedkrigere «på en rask og effektiv måte».

- Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokrati et. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på.

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet" har skapt furore.

Hun skriver videre at hun har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde det grusomme som skjedde i 2011.

- Terrorbekjempelse er en viktig sak som vi må og skal diskutere. Jeg skal gjøre mitt for å bidra til en saklig debatt.

- Bevisst og kalkulert

I sin tale tirsdag, gjentok Ap-leder Jonas Gahr Støre sin forferdelse over Listhaugs retorikk.

Støre sa at Listhaug «bevisst og kalkulert nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli», med sin Facebook-deling der hun beskylder Arbeiderpartiet for å ikke ta nasjonens sikkerhet på alvor.

- Det at en justisminister legger ut et bilde av jihadister som hugger hodet av folk, og sier at Arbeiderpartiet er mer opptatt av deres rettigheter enn av nasjonens sikkerhet, det er grovt, utdypet Støre overfor Nettavisen.

- Holdninger jeg ikke har

- Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har, skriver Listhaug.

Hun sier debatten har bevisstgjort henne.

- Det har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror.