Sylvi Listhaug: - Jeg kommer til å savne Per i politikken

Sylvi Listhaug er klar til å overta nestledervervet i Frp.

ARENDAL (Nettavisen): Sylvi Listhaug blir mest sannsynlig nestleder i Frp etter at Per Sandberg trakk seg mandag.

- Nå er det opp til landsmøtet i Frp å bestemme det, men jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon fordi jeg har lyst til å være med å bygge Frp videre, sier Listhaug til Nettavisen.

Hun ønsker å gjøre partiorganisasjonen enda sterkere.

- Så jeg håper selvfølgelig å få tillit når den tiden kommer.

Sentralstyret i Frp møtes 3. september, og etter alle solemerker får Listhaug det slik hun ønsker.

TILBAKE FRA FERIE: - Jeg har ikke hatt en så fin ferie siden jeg var tenåring, sier Sylvi Listhaug.

- Hva synes du om måten dette skjer på, altså ved at Per Sandberg trakk seg mandag?

- Jeg synes det er veldig vemodig. Jeg har kjent Per siden 2001, han er en av de politikerne som jeg virkelig har sansen for. Samtidig var det helt rett å gjøre det Per gjorde. Men jeg kommer til å savne ham i politikken.

- Tror du han kommer tilbake?

- Per Sandberg skal du aldri si aldri med, men han kommer til å være medlem i Frp videre og si fra om det han mener. Så får tiden vise det.

- Er dagens regjering svekket ved at du og Sandberg er ute av den?

- Nei! Regjeringen styrer godt, sier hun.

- Det har vært helt tipp-topp

- Noen synes det er et raskt comeback for deg, siden du trakk deg som justisminister i mars. Hva tenker du om den perioden som har gått?

- Jeg har hatt det fantastisk i disse månedene, reist rundt i hele landet (...) og fått fått muligheten til å bruke tiden slik jeg ønsker. Jeg har hatt en lang ferie med familien min og barna mine, som jeg har hatt alt for lite tid med de siste årene, så jeg kan bare si en ting: Det har vært helt tipp-topp, sier hun.

- Vil hindre Jonas i å bli statsminister

- Du skal mest sannsynlig inn i partiledelsen til et regjeringsparti. Hvordan vil statsminister Erna Solberg (H) merke det?

- Jeg har samarbeidet veldig godt med statsministeren i fire og et halvt år. Hun er en fantastisk god leder, så jeg håper Frp fortsetter å gjøre en forskjell og at vi sitter ved roret i innvandringspolitikken og fører Norge i riktig retning og unngår at Jonas Gahr Støre blir statsminister.

- Jeg har min stil

- Men kan vi vente oss litt mer temperatur med deg?

- Nå får vi se, men jeg har min stil, og den kommer til å være der videre også.

- SD-topp Aron Emilsson sier til Nettavisen i dag at han skammer seg over hvordan den svenske regjerin

gen behandlet deg for et år siden. Hva vil du si til det?

- Sett i ettertid er det grunnlag for å si at den skjønnmalingen svenske politikere kom med da, over at det ikke var noe problem i Sverige, det var ikke riktig. Det er store problemer i Sverige, og jeg er veldig glad de nå diskuterer innvandring på en helt annen måte enn før. Det er viktig, også for Norge.

Aron Emilsson er riksdagsleder i Sverigedemokraterna.

- Sverige er vårt naboland, og de har ført en hodeløs innvandringspolitikk i mange tiår. Det får det svenske folket merke på kroppen, så de må bare stramme inn ytterligere, legger hun til.

Hun mener hovedgrunnen til SD er på fremmarsj er at de andre partiene har "stukket hodet i sanden" når det kommer til innvandringsspørsmål.

- Håper på ytterlige innstramming

- Jeg håper etter valget at vi ser ytterlige innstramming i innvandringsspørsmål i vårt naboland.

- På hvilken måte kan du identifisere deg med SD?

- Det er et parti i Sverige som er annerledes enn Frp. Vi er et liberalistisk parti som ønsker mindre statlig styring, mens de er mer sosialdemokratiske, sier Listhaug.

