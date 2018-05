Sylvi Listhaug: - På tide at Raymond Johansen tar tak i problemene i Oslo

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug mener byrådslederen må slutte å skjønnmale virkeligheten i Oslo.

VARDØ (Nettavisen): Onsdag kom Frps helsepolitikere Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud, som er på besøk i Nord-Norge, til Vardø.

Nettavisen benyttet anledningen til å spørre tidligere justisminister Listhaug om voldsbølgen i Oslo, spesielt på østkanten. Så langt i år har det vært ni skyteepisoder, samt flere tilfeller der politi og natteravner er møtt med steinkasting.

Les mer: Mer uro på Vestli i Oslo



- Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) beskriver Oslo som en trygg by. Hva vil du si til ham?

- Jeg mener enkelte deler i Oslo går i feil retning, og at han må begynne å ta det på alvor i stedet for å pynte på det. Når til og med natteravnene mener han må stikke fingeren i jorda, er det på tide at han tar tak i problemene i stedet for å skjønnmale, sier Listhaug til Nettavisen. Se intervjuet i videovinduet helt øverst!

Raymond Johansen (Ap).

- Skjønnmaler

- Hva er det Johansen ikke forstår, mener du?

- Han prøver å skjønnmale situasjonen. Oslo oppleves som utrygg for mange i enkelte deler, det må tas på alvor da er det ikke nok med ungdomsklubber. Det må settes inn ekstra politi for å få kontroll på situasjonen, sier Listhaug.

- Hva skal til for å løse problemene spesielt på østkanten?

- De ungdommene som er på vei inn i kriminalitet må hjelpes bort fra skråplanet for å få et normalt og godt liv. Der må kommunen gjøre en innsats, politiet klarer ikke dette alene.

Les mer: Politiet om gjengkriminalitet i Oslo: - Vi har ikke mistet kontrollen

- Din etterfølger Tor Mikkel Wara mener det er nok innvandring i Oslo nå. Er du enig?

- Ja, definitivt. Raymond Johansen og byrådet har vært så opptatt av å ta imot flest mulig flyktninger til Oslo, nå må de konsentrere seg om å integrere i stedet for å ta imot.

Les også: Justisminister Wara: - Oslo tåler ikke mer innvandring

Listhaug mener det viktigste for vellykket integrering er å bosette der det er mulig å få seg en jobb og et godt liv.

Se hele intervjuet i videoen øverst i artikkelen.





Hjemmebesøk

Listhaug og Hoksrud er på rundreise for å gjøre hjemmebesøk hos dem som mener seg dårlig behandlet av helsevesenet.

Sylvi Listhaug (Frp).

- Vi skal være et team som går inn i enkeltsaker og skal hjelpe vanlige folk i møte med helsesystemet, uttalte Listhaug til Nettavisen da det ble kjent at hun og Hoksrud skal reise rundt.

Les også: Solgte enebolig med seks soverom - til 350.000 kroner

Listhaug sier at de to skal forklare hvordan man skal handle i møte med systemet, samt gi råd til hvordan de kan jobbe videre med sin sak.

I Vardø besøkte duoen Christi Andreassen (30), til ordfører Robert Jensens (Ap) store forargelse.

Utskjelt



Da Listhaug og Hoksrud etter besøket hos Andreassen møtte Jensen i rådhuset, var sistnevnte tydelig forbannet.

- Dere bruker riksmedia til å fremme deres egen sak, det gjorde dere i går også, sa han - og ville dreie saken over på hvordan Vardø er blitt rasert:

- Denne regjeringen har redusert skjønnsmidlene for oss med over 4 millioner kroner og redusert arbeidsplasser, og så kommer dere og snakker til oss om helesetjenester for å bruke det i deres populistiske hverdag. Hva slags planet er det dere lever på, freste han.

Les mer: Sylvi Listhaug utskjelt av Ap-ordfører: - Aldri opplevd maken



Mest sett siste uken