Sylvi Listhaug: - Sjekk galskapen i Oslo!

Sylvi Listhaug har postet en video av det Frp-politikeren mener er trafikk-galskap i Oslo.

I et Facebook-innlegg torsdag formiddag, skriver hun følgende:

- Sjekk galskapen!! Hovedveien gjennom Oslo sentrum...jeg sier ikke mer! Slik går det når MDG, Rødt, SV og AP styrer byen. (Og forresten så er det mannen min Espen som filmer så slipper vi en diskusjon om det).

I videoen viser Listhaug hvordan hun kjører gjennom Oslo sentrum for å komme seg til jobben på Stortinget.

Listhaug sier at hun kjører til jobben fordi hun ikke kan/bør ta kollektivtrafikk.

- Sånn er det når man har et byråd som i Oslo som Miljøpartiet De Grønne sitter i og skal være med å styre med Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Som tillater rett og slett at ekstremismen overtar og man gjør hva man kan for å hive bilene ut av byen - selv om mange faktisk er helt avhengige av dem - til og med i Oslo.

Videoen Listhaug har lagt ut, og som ble postet ved 09-tiden torsdag morgen, har allerede hatt flere tusen visninger.

I kommentarfeltet får hun nye støtte, men det påpekes også at bygningen hun kjører forbi, Hotel Continental, for tiden driver med oppussing.

- Problemet er ikke byggingen på Continental men du må kjøre ekstreme omveier for å komme ut av bysonen. Å kjøre lange omveier er ikke miljøvennlig. I tillegg er det ikke mulig å kjøre mennesker med behov fram til diverse institusjoner, påpeker en i kommentarfeltet.

Nettavisen har i flere artikler hatt fokus på trafikken og fremkommeligheten i Oslo sentrum.

Fra 4. juni i år ble deler av Oslo sentrum stengt for gjennomkjøring, slik kartet under viser. Målet er å redusere bilkjøringen.

Hovedgrepet var å stenge Fridtjof Nansens plass foran rådhuset for all biltrafikk, med unntak av varelevering til bedriftene på plassen.

Nytt kjøremønster Oslo sentrum. Dette er siste oppdaterte kart.

Politiet: - Det er ulogisk



Da det i april i år ble holdt åpent høring om det nye kjøremønsteret i Oslo ssentrum, gikk politiet kraftig ut mot planene.

- Kjøremønsteret er ikke logisk, og i enkelte tilfeller føres trafikken tilbake til områdene som skal være bilfritt. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, sa politioverbetjent Inge Brekke i Oslo politidistrikt i høringen.

Brekke var også kritisk til bruken av skilter.

- Vi mener bruken av kun skilter ikke er en fornuftig tilnærming i forhold til den effekten man ønsker å oppnå, sa han til Nettavisen etterpå.

