Sylvi Listhaug: - Trusler fra KrF biter ikke på oss

Frp-toppen avviser at de har dolket KrF i ryggen.

Etter et års samboerskap i regjeringen Solberg, brøt Frp i januar ut - og siden har ulikhetene mellom KrF og Frp bare blitt tydeligere.

Tirsdag gikk KrF på fire historiske nederlag i Stortinget, da endringer i ny bioteknologilov fikk flertall - etter at Frp skiftet side. Samtidig fikk asylenigheten Frp til å rase.

- Aldri enkelt å stemme mot sin egen overbevisning

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, gikk selv på to personlig nederlag - selv om hun valgte å stemme i tråd med Frps stortingsgruppe.

- Hvordan opplever du det å stemme imot din egen overbevisning i to av spørsmålene, om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige?

- Det er aldri enkelt. Samtidig må jeg ha respekt for at et flertall på Frps landsmøte ønsker eggdonasjon, sier Listhaug.

Hun er likevel glad det ikke er et «frislipp»:

- Det er veldig begrenset hva man tillater; dette dreier seg om kvinner som ikke kan få barn fordi de har vært syke. Og når det gjelder assistert befruktning for enslige blir det et strengere regelverk enn mange steder, og du får vite hvem donor er, vite om ditt opphav. Det har alltid vært et viktig prinsipp for Frp, sier hun.

- Trusler biter ikke på oss

- Flere i KrF, deriblant Geir Bekkevold, føler seg dolket i ryggen av Frp. Hva tenker du om det?

- Nei, det er det ingen grunn til! Vi er ikke lenger en del av denne regjeringen og fører Frps politikk. Trusler, det biter ikke på Frp.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad klarte ikke å snu flertallet til tross for full sal i Stortinget. Foto: Heidi Schei Lilleås

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa til Nettavisen etter at nederlaget var et faktum at han var forberedt på at Frp ville fravike Granavold-enigheten da de gikk ut av regjering.