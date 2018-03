Sylvi Listhaug går i strupen på hatgrupper

- Jeg oppfordrer alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge».

Fredag åpnet justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dørene til sitt kontor for å vise frem all blomsterstøtten hun hadde mottatt - for fotografer.

Bukettene kom også fra innvandringskritiske grupper som «Vi som støtter Sylvi Listhaug» og «Slå ring om Norge» - med til sammen nær 60.000 følgere.

Sistnevnte, med 37.000 følgere, er borte fra Facebook lørdag ettermiddag.

- Tar fullstendig avstand



Lørdag ettermiddag, etter at både Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide hadde anbefalt at Listhaug bytter departement før tirsdag, markerer hun avstand på Facebook:

- Jeg ser at noen i enkelte ytterliggående grupper også har tatt initiativ til å sende meg blomster. Det synes jeg ikke noe om. Jeg tar fullstendig avstand fra hatefulle ytringer, hets og rasisme. Listghaug sier at enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men «sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe». Les også: Listhaug-protest: - Samlet inn over 900.000 kroner til Leger uten grenser - Ta avstand fra «Slå ring om Norge» - Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge», skriver hun.



Listhaug, som vet at opposisjonen - med KrF i tenkeboksen - ikke lenger har tillit til henne som justisminister, skriver videre at: - Vi har utfordringer og det må vi tørre å snakke om. Men de som hetser og truer og sprer rasisme på denne måten, også i mitt navn, skal vite at de har ingen støtte hos meg. - Stikk i strid med de norske verdiene jeg tror på Hardt pressede Listhaug har skjerpet tonen siden fredag:



Hardt pressede Listhaug har skjerpet tonen siden fredag: - Jeg tar fullstendig avstand fra hatefulle grupper på Facebook, grusomme organisasjoner som Vigrid, og enkeltpersoner som sprer hat gjemt bak et tastatur. De skal alle vite at det de gjør er uakseptabelt, og er stikk i strid med de norske verdiene jeg tror på – friheten til å leve sitt liv og ta egne valg uansett bakgrunn.

