Sylvi Listhaug om omstridt klimautspill: - Hva hjelper det å angre?

- Jeg har gått videre, sier vår ferske olje- og energiminister når hun blir konfrontert med tidligere klimautsagn.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (Nettavisen): Det ble lettere kaotisk etter nøkkeloverrekkelsen til Norges nye olje- og energiminister, Sylvi Listhaug (Frp).

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i olje- og energidepartementet ville kutte ut alle én-til-én-intervjuer, men det godtok ikke pressen - så til slutt fikk vi stille ett spørsmål hver.

Nettavisen valgte da å konfrontere Listhaug med hennes omstridte klimautsagn fra 2011:

«Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.»

SNUR IKKE: Norges nye olje- og energiminister, Sylvi Listhaug, sier hun ikke angrer på at hun har sagt at klimaendringene først og fremst er en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Norsk olje og gass er en del av løsningen

- Angrer du på at du sa dette i 2011?

- Man kommer ikke noen vei med å angre her i livet, men man går videre. Det jeg mener nå er vi skal gjøre vår del av jobben for å redusere klimautslipp i verden, sier hun.

Listhaug påpeker at norsk olje- og gassvirksomhet er en viktig aktør i så måte.

- De er i front når det gjelder teknologiutvikling og har gjort en kjempeinnsats for å få ned utslippene, også fra norsk sokkel. Alternativet ved å legge ned norsk olje- og gass næring er at andre land produserer med høyere utslipp, sier den ferske oljeministeren.

NEKTET INTERVJU: Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i olje- og energidepartementet nektet først pressen én-til-én-intervju, men kom på bedre tanker etter noen minutters diskusjon med pressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Hva hjelper det å angre?

Listhaug advarer samtidig mot konsekvensene dersom oljenæringa skal utfases.

- Legger vi ned denne næringen, kan 170.000 arbeidsplasser som vi har i næringen i dag miste jobbene sine. Vi må utvikle næringen videre, jobbe og satse på fornybar energi og utvikle vannkraftnæringen videre, vektlegger hun.

Listhaug sier også at hun nå har fått drømmejobben, etter å ha vært både landbruksminister og eldre- og folkehelseminister.

- Så er det riktig forstått at du ikke angrer, men modererer ditt utsagn over fra 2011?

- Hva hjelper det å angre? Men jeg har gått videre, og jeg mener vi skal gjøre det vi kan for å gjøre noe med klimaendringene, og da er norsk olje og gass en del av løsningen, sier hun.

VEMODIG: Kjell-Børge Freiberg sa det var vemodig å gå av som statsråd da han overrakte nøklene til kontoret til Sylvi Listhaug. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Ble grillet av pressen

Da Listhaug overtok nøklene til sitt nye kontor fra avgått olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, ble hun grillet av pressen om flere av sine tidligere klimautspill.

På direkte spørsmål om hun mener klimaendringene er menneskeskapte, svarte statsråden at hun hele tiden står bak regjeringens politikk på dette området, og at hun mener at klimaendringene også er menneskeskapte.

Sylvi Listhaug sa også at hun kommer til å be om en vurdering av sin habilitet med tanke på uttalelsene hun kom med i valgkampen, der hun lovte å gjøre alt hun kunne for å stoppe byggingen av vindmøller på Haramsøya.

- Vi skal ikke ha vindturbiner over hele landet, sa Listhaug.

- Det er vemodig

Freiberg la heller ikke skjul på at han syntes det var vemodig å gå av.

- Det er litt vemodig i dag siden det alltid er ting man skulle ha fått gjort, ikke minst gjelder det vindkraften, som det har blåst kraftig rundt det siste året, og det trenger vi å rydde opp i, sa Freiberg.