Sylvi Listhaug reagerer på at Mohyeldeen Mohammad har mottatt Nav-støtte

– Det er hårreisende at han har mottatt penger fra den norske stat, sier Frp-nestlederen til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag omtalte Nettavisen nyheten om at Nav-stønaden til Mohyeldeen Mohammad er stanset. Islamisten er tiltalt for trusler mot Venstre-politiker og stortingsrepresentant Abid Raja.

I begynnelsen av oktober reagerte tidligere justisminister Sylvi Listhaug sterkt på at en annen islamist, Arfan Bhatti, gikk til søksmål mot staten.

Nå er hun på banen igjen, og kommer med en ny reaksjon.

– Det hører ikke hjemme noen steder. Det kan være at man bør se på regelverket for Nav-utbetalinger, sier Frp-nestlederen.

Stakk til utlandet

Islamisten møtte ikke opp til mandagens rettssak, og på tirsdag ble Nav-pengene stanset etter at han ble etterlyst internasjonalt.

Les også: Statsadvokat: Mohyldeen Mohammad mister NAV-støtte

– Nav bekrefter til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at Mohyeldeen Mohammad ikke vil få utbetaling i november om han søker om det. Han er også etterlyst internasjonalt, sa statsadvokat Frederik G. Ranke til Nettavisen samme dag.

Rettssaken mot den ekstreme islamisten Mohyeldeen Mohammad. Frederik G. Ranke

Les også: Truer på livet, lever på trygd

Burde NAV hatt bedre oppfølging rundt Mohammad for å finne ut av hvor han oppholder seg?

– Jeg opplever at det er gode rutiner i sånne saker som er ganske spesielle, men nå som han ikke er i Norge er det helt rett å kutte støtten inntil videre, forteller Listhaug.

Bør personer som er tiltalt for noe i det hele tatt motta NAV-støtte?

– Det er regler som trer inn for det, men det er absolutt noe å se på, sier Frp-nestlederen.

Nav svarer

Det er ikke offentliggjort hvilken stønad islamisten har mottatt, men Nav svarer følgende på et generelt grunnlag:

– Det er domstolen og ikke NAV som kan beslutte stans av ytelser til ettersøkte personer. Om man kan reise til utlandet med stønad avhenger av hvilken stønad man mottar.

– For å nevne noen: Med dagpenger og AAP er hovedregelen at man må oppholde seg i landet. For pensjonsytelser og uføretrygd kan man normalt ta med seg ytelsen til utlandet. Når det gjelder kommunale ytelser vil disse falle bort ved flytting fra kommunen, sier ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland til Nettavisen.

Mohammads advokat, Brynjar Meling, uttalte seg slik tidligere i uken i Oslo tingrett.

– Jeg ønsker ikke å kommentere min klients forhold til Nav offentlig, utover at jeg vil be om hjemmelen for at Nav sprer taushetsbelagte opplysninger til offentligheten, sa Meling til Nettavisen.

Mest sett siste uken