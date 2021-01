Sylvi Listhaug steiler - kan bli straffritt å ha narkotika til 20.000 kroner med seg

En stor endring i norsk narkotikapolitikk kan komme til våren. Ikke alle er like begeistret.

Hvis Rusreform-utvalget får det som de vil, kan du potensielt ha på deg godt over 300 rusdoser av mange ulike narkotiske stoffer uten å straffes for det, melder NRK.

Utvalget leverte sin utredning 19. desember 2019. I den foreslås det å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten og avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Stortinget stemme over utvalgets forslag våren 2021 og saken er ventet å skape stort engasjement.

Nestleder i Frp Sylvi Listhaug steiler.

– Skrekk og gru. Dette vil være helt uansvarlig. Jeg synes det er helt vilt at man i fullt alvor mener at folk skal kunne gå rundt med rundt 300 doser på seg til en verdi av 20.000 kroner, sier Listhaug og understreker overfor NRK at Fremskrittspartiet aldri kommer til å være med på dette.

Misforståelse

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen rister på hodet og mener det dreier seg om en stor misforståelse.

– Hvis det hadde vært noen som hadde gått med de mengdene, ville de blitt pågrepet og straffeforfulgt. Det er ingen brukere som går med det der. Det er en konstruert problemstilling som ikke har noen rot i virkeligheten, sier han til NRK.



Politiet skal nemlig beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika. Men utvalget foreslår at man ved besittelse ikke skal straffes med bøter og fengsel, men isteden bli pålagt en samtale med kommunen.

Delte meninger

Politiet frarådet avkriminalisering av narkotika blant annet fordi de frykter økt bruk.

NRK har tidligere skrevet at Riksadvokaten støtter avkriminalisering ved bruk av mindre mengder narkotika.

Helsedepartementet har en målsetting om at Rusreformen skal vedtas av Stortinget innen sommeren, skriver NRK.

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021