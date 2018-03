Sylvi Listhaug vant Facebook

Hvis politikernes popularitet skulle vurderes ut fra interaksjoner på Facebook er det ingen tvil hvem som er vinneren.

Sylvi Listhaug har skaffet seg mye oppmerksomhet gjennom sine delinger på Facebook.

Så mye oppmerksomhet at det også har blitt til en diskusjon om hennes rolle som justisminister.

De kalde faktaene for uken hvor det stormet som mest, fra den 12.mars til og med den 18.mars viser at hennes offisielle Facebook-side knuste all motstand. Nærmest var hennes partifelle Siv Jensen, men det var likevel svært langt opp til Sylvi Listhaug.

Sylvi hadde en interaksjonsrate på 21,8 prosent. Dette er en utregning av antall interaksjoner på hennes post mot antall likes på siden (som for øvrig er 151 000, noe som er mindre enn for eksempel Erna Solberg og Jonas Gahr Støre).

Topp 5 for politikere sist uke var:

1. Sylvi Listhaug 126 361

2. Siv Jensen 50 546

3. Kjetil Solvik-Olsen 24 589

4. Jonas Gahr Støre 21 696

5. Audun Lysbakken 18 508

Den posten blant politikerne som fikk flest likes var denne:

Den som fikk flest sintefjes var delingen til Jonas Gahr Støre under, med Sylvis blomsterpost over på en andreplass:

På topplisten for partier er det Senterpartiet som sist uke er vinneren, men med 22 506 interaksjoner er det langt opp til Sylvi.

Det var for øvrig Acer-saken som gjorde at Senterpartiet kom så høyt opp.

PS! Listen viser ikke det hele bildet siden den originale posten til Sylvi Listhaug ikke lenger er med i statistikkgrunnlaget fordi hun tok den ned igjen.

