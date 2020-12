Sylvi Listhaug: - Vi kommer til å være tøffere i klypa fremover

Det kan bli flere eksklusjoner i Oslo Frp.

Det har lenge ulmet i Oslo Frp, og tirsdag ble fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ekskludert og hele Oslo Frp satt under administrasjon.

Et interimsstyre bestående av Ketil Solvik-Olsen, Per Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos skal lede partiet inntil videre.

Les også: Frp kaster ut fylkesleder i Oslo

Dette var tema for Politisk Kvarter på NRK onsdag morgen, hvor nestleder Sylvi Listhaug var gjest - under forutsetning av at Ugland Jacobsen ikke skulle delta.

Det godtok NRK som premiss.

- Det er summen av alt som er kommet derfra siste året, som har vært utfordrende. Nå er det nok. I Oslo Frp har man jobbet for å utvikle partiet i en ny nasjonalkonserativ retning, noe resten av partiet sier nei til, sier Listhaug.

- Alle kan tråkke feil, men ...

Listhaug legger stor vekt på hvor viktig det blir å opptre lojalt fremover å ikke ta omkamp på omkamp på det som er partiets vedtatte politikk:

- Vi kommer til å være mye tøffere i klypa fremover. Alle kan tråkke feil, men hvis man ikke skjønner rollen over tid, kan man finne noe annet å gjøre.

Les også: Carl I. Hagen om fylkeslederekskludering: – Sjokkert

På spørsmål om det kan bli flere eksklusjoner i Oslo Frp, svarer Listhaug:

- Jeg håper ikke det, men hvis man skal være med, må man bygge opp partiet. Debatten om at Frp skal være noe annet enn et liberalistisk folkeparti, må man ta et annet sted, sier hun bestemt.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener det er et snedig grep å blant annet inkludere Amundsen i det nye interimstyret.

Siv: - Ingen fløykamp

- Oslo Frp har blitt et problem for mange i partiet. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sa partileder Siv Jensen tirsdag.

- Vi har over tid hørt påstander om fløykamp i Frp. Det er ingen fløykamp, men det er krefter i Oslo Frp som ønsker å dra partiet i en helt annen retning. Det er stor takhøyde for ulike politiske standpunkt i Frp, men det er ikke rom for illojalitet til lovlig fattede vedtak. Vi har vært og skal fortsatt være et liberalistisk folkeparti, la hun til.

- Frp har alltid hatt og vil også ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk fremover. Det er faktisk grunn til å minne om at det var en innvandringspolitisk sak som gjorde at Frp gikk ut av regjeringen, sa Jensen.

Les også: NRK meldte at Per Sandberg var blitt fiskeridirektør - det var bare ett problem

- Bygge opp partiet i Oslo

Nå skal partiet bygges opp igjen:

- Vi ønsker nå å bruke tiden vår på å bygge opp igjen partiet i Oslo som skal fronte den samme politikken som vi gjør i resten av landet. Frp skal være det samme partiet i hele landet, sier Jensen.

Partileder Siv Jensen er inhabil i behandlingen av denne saken.

- Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på. Ledelsen har fått tydelig tilbakemelding om at nå må det ryddes opp. Slik opptreden som vi har sett fra lederen i Oslo Frp kan ikke tolereres, sier nestleder Sylvi Listhaug.

Ugland Jacobsen uttalte seg tirsdag at han mener grunnlaget for eksklusjon er tynt.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre