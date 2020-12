Sylvi Listhaug vil tvangsoversette prekener til norsk

Listhaug skal ønske å følge et dansk lovforslag om tvangsoversetting av prekener som ikke er på norsk.

Det skriver Vårt Land. De viser videre til den danske avisen Kristelig Dagblad, som skriver at det er ventet at den danske regjeringen i februar fremsetter et lovforslag som innebærer at forkynnere som holder taler på andre språk, også må utarbeide en skriftlig oversettelse som gjøres offentlig tilgjengelig.

Håpet skal være større åpenhet og at dette skal kunne motvirke at ytterliggående forkynnere kan gjemme seg bak et fremmed språk, skriver avisen, og dette forslaget er Frps Sylvi Listhaug positiv til.

– Det er et viktig tiltak i kampen mot radikalisering som Danmark nå foreslår. De går foran, skriver Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en e-post til Vårt Land.

Det danske forslaget ble lansert av Socialdemokratiet i 2018. Listhaug mener forslaget viser at danskene har kommet lenger i debatten enn vi har i Norge.

– Dette er et forslag for å unngå at det foregår hatprekener som bidrar til radikalisering og parallellsamfunn. Det er en god idé å gjøre tilsvarende i Norge, sier hun.

Forslaget har imidlertid fått en del motbør, blant annet da det vil ramme alle trossamfunn. Her i Norge stiller Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad sier seg skeptisk til Listhaugs forslag, skriver Vårt Land, mens Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), mener forslaget er en mistenkeliggjøring av trossamfunn.

– Vi har jo ytringsfrihet i dette landet. Det er heldigvis ikke noe offentlig organ som skal «godkjenne» hva som sies, verken i trossamfunn eller andre steder, sier hun til Vårt Land.

