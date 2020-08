Synd dyr ikke kan stemme. Da hadde ikke Sp lenger eksistert

Det er ufattelig at en norsk politiker som skriver om politisk korrekthet klarer å klemme ut av seg et så upolitisk innlegg.

Av Berit Helberg, dyreverner - og på god vei til å bli helvegan

Og hvor hun attpåtil viser hvor lite hun egentlig bryr seg om de hun så fanatisk hater: veganere.

Det er også lett gjennomskuelig å se hva hun egentlig mener med innlegget sitt, helt i tråd med Senterpartiets tankegang. Gratulerer.

Det er også sjelden å se en offentlig politiker fullstendig glemme de som faktisk er årsaken til det meste hun har av norsk mat i skuffer og skap. Meg bekjent spiser de fleste brød til frokost. Og til middag går det gjerne noe potet til maten, salat og kokte grønnsaker. Innimellom til lunsj eller brunsj, eller hva man vil kalle det, et eple eller en pære, plommer eller annen frukt grodd fra norsk jord - men altså fullstendig oversett i Jenny Klinges oppfatning av hva som er mat.

Hvordan kan du glemme grønnsaksbønder, potetbønder, kornbønder, fruktbønder; alle som foredler jorda og gir oss det meste vi spiser. Tror du virkelig at vi importerer alt du stapper i deg gjennom dagen, så lenge det ikke er kjøtt det handler om?

Jeg skal svare for deg, for jeg skjønner hvordan du kan glemme det. Du nærer tydeligvis et skikkelig Sp-ekte hat mot de som ønsker god dyrevelferd i form av drastiske kutt i kjøttinntak og dermed kjøttproduksjon.

Kjøtt, du vet, det stoffet som i saueform overproduseres så grundig av i Norge at det ender som flere tusen tonn overskuddskjøtt på Norturas lager, og må selges til arabiske land til dumpingpris for å bli kvitt det før neste unødige slakt.

Kjøtt, det stoffet som de fleste forskere innen ernæring og helse sier at vi må spise mindre av. Og som mange (de fleste) forskere innen utslipp og klima og miljø sier vi må kutte ned produksjonen på. Og som dere i Sp forsøker å lure nordmenn til å tro er kortreist mat, mens kua mauler innpå av kraftfôr, hvor de fleste ingrediensene kommer fra andre land med de utslippene dette medfører å produsere.

Du hater virkelig veganere så mye at du må forvrenge sannheten for leserne av Nettavisen.

Du nevner ingenting om statsstøtten til de uetiske organisasjonene som står for et fanatisk naturhat i stil med Senterpartiets livssyn.

FNR - Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk - har i mange år fått statsstøtte. Hva med den uetiske organisasjonen NJFF (Norges Jeger- og Fiskeforbund) som står for over 30.000 elgdrap i året og utallige skadeskytinger, foruten alle hjorter, rådyr, reinsdyr, ryper, harer og den mest uetiske av alle - rever - hvor jakta er tillatt å starte så tidlig at valpene knapt er avvent fra sin mors patter? Og alle de andre små fugler og arter det er helt greit å drepe fordi det rett og slett er utrolig gøy å drepe?

Bare disse to organisasjonene suger grundig fra pengesekken til statskassa. Men du er rasende på en gruppe mennesker som ønsker godt for alle levende skapninger, og kaller dem fanatiske kjøtthatere, noe som Nettavisen biter på og ser nytten i for å hanke inn leserklikk.

Du kan se hvor mange andre organisasjoner innen livssyn og religion du burde rettet dit hat mot før du valgte de som blir stadig større - og mektigere - og det er akkurat der det ligger.

Så gratulerer til den som har gjennomskuet deg. Det var faktisk ikke særlig vanskelig når man leser innlegget ditt, Klinge. Vi er helt avhengige av å få fram politikere som har rett syn på de rette verdier i natur og samfunn. Og ditt livssyn gjør meg - og mange som meg - skremt og forbanna. Ikke på mine vegne, men på dyrenes vegne.

Synd at dyr ikke kan stemme. Da hadde ikke Sp lenger eksistert.

