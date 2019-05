Vil bompengemotstanderne skal gå lenger - starter ny gruppe

Det skal være full splittelse blant bompengemotstanderne.

Sigurd Sjursen, som startet bompengegruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», og Alexandra Lind, har stått side om side i bompengeaksjonen i Stavanger. Nå oppretter sistnevnte en ny bompengegruppe, og grunnen skal være uenigheter om virkemiddelbruken. Det skriver NRK.

– Mange av dem som nå er ekskludert hos oss, har ytret ønske om aksjoner som vi ikke kunne stå inne for, sier Sigurd Sjursen, og nevner overfor NRK bruk av møkkaspredere som eksempel på aksjonsformer der de har satt ned foten.

Omkring 150 medlemmer skal ha blitt ekskludert fra «Bomfritt Jæren».

- Sensur

Den nye gruppa, «Bomfritt Rogaland», skal samarbeide med Bomfritt Norge, skriver NRK. Gruppa er per nå lukket på Facebook, men skal åpnes før sommeren, forteller Lind til NRK. Lind påpeker overfor NRK at gruppa ikke skal bryte noen lover og at de ikke vil være mer ekstreme, men at hun ønsker å dra det så langt hun kan.

Lind har vært en tydelig stemme i bompengedebatten. I fjor stilte hun opp på bompengedebatt i «Debatten» på NRK og hun står som nummer to på listene til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) før høstens valg.

Til Sandnesposten forteller Lind at det er flere grunner til at hun nå bryter med «Bomfritt Jæren», blant annet at hun ønsker de skal være politisk uavhengige og mer aktive.

– «Bomfritt Jæren» utviklet seg for mitt vedkommende mer til en passiv valgkampgruppe, uten tilstrekkelig nok med utendørs aktivitet. Mange ble kastet ut av gruppen på grunn av ytringer jeg mener er legitime, og det ble drevet unødvendig sensur. Derfor valgte jeg å starte min egen gruppe. I farten kalte jeg den for «Bomfritt Rogaland», men det er ikke sikkert at det blir endelig navn, sier Alexandra Eva Lind til Sandnesposten.

I en Facebook-post Sandnesposten (Bak betalingsmur) har gjengitt skriver Sjursen at «Bomfritt Jæren» bryter samarbeidet med «Bomfritt Norge» etter opprettelsen av den nye gruppen.

Fortalte om trusler og vold

Mandag gikk et flertall av politikerne i Klepp kommune inn for å stanse bomprosjektet Rogaland-kommunen. Under det ekstraordinære kommunestyremøte mandag kveld, fortalte en følelsesladet ordfører i Klepp i Rogaland, Ane Mari Braut om vold, hets og trusler hennes familie har blitt utsatt for som følge av bompengesaken.

- Det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak på ham for å få mor til å snu i bompengesaken. Det er helt utrolig at en skal være nødt til å si det, sa en gråtkvalt ordfører.

Lind, som skal ha vært til stede, sier til NRK at hun ble berørt av talen, men sier samtidig at hun følte alle bompengemotstanderne ble skåret over én kam.

– Det blir feil. De som står bak meg, og som har vært med siden starten, er kjempekjekke folk som aldri hadde brukt slike virkemidler som ordføreren snakket om.