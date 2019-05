Syngende fallskjermhopper henger fast 23 meter over bakken

Fallskjermhopper henger fast i tre. Men humøret er det tilsynelatende ikke noe å si på.

(Tønsbergs Blad): - Han synger «Ta livet som det faller seg», sier reporter Even Berthelsen, som er på stedet.

- Så han virker definitivt uskadd der han henger, og da han hørte at de vurderte Sea King-helikopter sa han «da klatrer jeg heller ned», sier Berthelsen.

23 meter over bakken

Det var i 15-tiden lørdag nødetatene rykket ut etter melding om at en fallskjermhopper hadde hatt et uhell og hang fast høyt over bakken. Det kom først melding om at personen satt fast 15 meter over bakken, men politiet justerte siden høydeangivelsen:

- Personen skal sitte fast 23 meter over bakken, melder politiet på Twitter.

Uhellet har skjedd i skogen ved siden av Jarlsberg flyplass.

NÅR DE OPP?: Brannmannskapene bærer stiger bort i skogen. Foto: Even Berthelsen

Vurderer helikopter

Brannvesenet vurderer å tilkalle redningshelikopter:

- Fallskjermhopperen er tilsynelatende uskadd og ved godt mot. Vi vurderer å tilkalle Sea King, vi når ikke personen med stige, sier Rune Loraas i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Klokka 15.37 melder politiet at Sea King er opptatt i annet oppdrag som tar noe tid.

- Andre metoder utredes, opplyser de.

Artikkelen oppdateres.

Les flere saker fra Tønsbergs Blad her.