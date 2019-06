Synkehull på omtrent én meter midt i Oslo

Tatjana Erdal ble skremt da hun så et stort synkehull i Helgesens gate i Oslo torsdag ettermiddag. Uværet har virkelig satt sitt spor.

Onsdag kveld ble det skikkelig uvær i Oslo, og det gikk plutselig fra sol og fint til høljende regn og torden. I Helgesens gate på Grünerløkka har uværet etterlatt et stort spor i veien.

- Det er et synkehull på kanskje mer enn én meter ned, og selve hullet er på størrelse med et stort kumlokk, sier Erdal til Nettavisen torsdag.

Med en gang hun la merke til det skjønte hun at dette var skummelt.

- Det er like ved et fotgjengerfelt, så det er veldig skummelt. Jeg ble livredd for at noen skulle falle oppi. Hadde en tiåring falt nedi der, tror jeg ikke han ville syntes, for det var så dypt, forklarer hun.

Erdal ringte politiet, som sperret av området.

- Veien er nå stengt i begge kjøreretninger, sier hun.

SYNKEHULL: På Grünerløkka i Oslo kom dette synkehullet i Helgesens gate etter uværet som herjet onsdag kveld. Tatjana Erdal (bildet) synes det var skremmende. Foto: Tatjana Erdal/Privat

- Sjukt



Hullet kom overraskende på henne, og hun synes det er både sykt og skremmende.

- Det er ganske sykt, men også litt kult. Det været som kom i går har virkelig fått følger, sier hun.

Hun synes imidlertid det er spennende når været viser krefter.

- Men jeg tror nok mange ble tatt på senga da uværet kom i går, sier hun.

Ikke fornøyd

Sommerværet i sør har ikke akkurat vært noe å skryte av i år, og er en stor kontrast til fjorårets sommer. Heller ikke Erdal er fornøyd med været.

- Jeg er ikke fornøyd med årets sommervær. Det har vært veldig ustabilt, sier hun.

Torsdag er det imidlertid fint i Oslo, noe hun håper holder seg.

Det er veldig fint nå da, så jeg håper det fortsetter slik, legger hun til.