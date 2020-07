Synnøve fikk et helt unikt syn da hun var på hytta: - Den tisset som en hundetispe

Synnøve Roald hadde ikke forventet å starte helgen med å se dette.

Det var tidlig lørdag morgen før hun skulle ut på en fjelltur at en skapning dukket opp, et steinkast fra hytta på Furutangen i Åmot kommune. Synet av det hun så var så overveldende at dette måtte hun bare filme.

Se den unike videoen her:

Av alle ting du ser i norske skoger, så viste det seg å være en gaupe som rolig «lusket» bortover hytteområdet. Skal vi tro Roald tok den seg også god tid.

- Det var en fantastisk opplevelse. Ikke minst at den gikk så rolig, og jeg kunne følge den rundt hytta og videre over hytteveien og mellom andre hytter, skriver Roald i en sms til Nettavisen, siden hun er på fjellet med dårlig dekning.

SATT UT: Synnøve Roald hadde ikke forventet å se en gaupe rett utenfor døra hennes. Foto: Privat (Facebook)

- Tisset som en hundetispe

Hun forteller videre at gaupa var helt uberørt, og til og med stoppet for å «lette på trykket».

- Den stoppet og tisset som en hundetispe, og fuglene prøvde flere ganger å jage den. Men gaupa var helt uberørt, forteller Roald.

Fakta Fakta om gaupe ↓ * Gaupe er et mellomstort rovdyr i kattefamilien. Arten har stor utbredelse i Europa og Asia, spesielt i nordlige områder, og er det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia. * Gaupa er utbredt i store deler av skogsbeltet som dekker Nord-Europa og Russland ( den boreale barskogen), med mindre bestander spredt sør i Europa, Kaukasus, Sentral-Asia og Kina. Det er beskrevet seks underarter som tilhører ulike geografiske områder. Det finnes noen forskjeller i utseendet mellom underartene, men de kan ikke skilles fra hverandre genetisk. * Den europeiske gaupa deles likevel inn i 10 bestander, blant annet den skandinaviske. Det finnes gaupe i hele Norge fra Sørlandet til Finnmark, men antallet er mindre på Vestlandet enn andre steder i landet. * På verdens naturvernunions ( IUCN) globale rødliste har gaupa over sitt samlede utbredelsesområde status som livskraftig (2015). På den norske rødlisten fra Artsdatabanken er den norske gaupebestanden vurdert som sterkt truet (2015). Antallet reproduserende dyr i Norge ble anslått til omtrent 250 (2015). * Siden 1994 har det vært kvotejakt på gaupe i Norge. Jaktperioden er fra 1. februar til 31. mars og foregår i forvaltningsregioner der fylkesmannen har fastsatt kvoter. (Kilde: Store norske leksikon)

«Fy fader»

På slutten av videoen kan man høre Roald si klart og tydelig «fy fader», mens hun avslutter filmingen. Hun poengterer overfor Nettavisen at grunnen til at hun ble satt ut, skyldtes noe helt annet.

Se hva dette viltkameraet fanget opp i Østerdalen:

- Nei. Jeg var ikke redd. Jeg sto inne i hytta. Jeg så ut, fordi det var så mye leven fra fluesnapperne vi har i ei fuglekasse. Jeg trodde at fugleungene skulle ut av kassa, skriver hun.