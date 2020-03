Syrelekkasje på Kavli-fabrikk kan få kaviarkonsekvenser

Det oppsto en syrelekkasje på Kavli-fabrikken på Nesttun i Bergen fredag kveld. Ingen personer ble skadd, men lekkasjen kan påvirke kaviarproduksjonen.

Nødetatene rykket ved 19.30-tiden ut til en alarm om syrelekkasje ved bedriften i Sandbrekkevegen. Det var en etsende og oksiderende syre som brukes som vaskemiddel som lekket ut, ifølge Bergensavisen. Men nødetatene fikk forholdsvis raskt kontroll på stedet.

– Det var to-tre personer inne i bygget, men de er ute og i fin form, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB i 20.30-tiden.

Administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli sier til BA at det antas at lekkasjen har skjedd i fabrikkens rognlager i kjelleren. Rognen skal brukes i kaviarproduksjon neste år.

– Det ville vært svært utfordrende om dette gikk tapt, sier Aasheim til avisen

– Vi bruker kun norske råvarer, og leverandørene har ikke mye på lager. Dette er forferdelig for oss midt oppi koronasituasjonen. Vi får bare håpe at lekkasjen er lokalisert i et lite område, fortsetter hun.