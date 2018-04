Regjeringen i Syria sier den har invitert Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) til å granske det påståtte kjemiske angrepet i Douma.

Syriske myndigheter vil bistå organisasjonen i arbeidet, ifølge landets utenriksdepartement.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept av giftgass lørdag. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og anklagene avvises av Syrias regjering. USA og andre vestlige land mener likevel at mye tyder på at kjemiske våpen ble brukt av syriske regjeringsstyrker.

Også regjeringen i Russland, Syrias viktigste allierte, har sagt at eksperter fra OPCW vil få tilgang til Douma. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har lovet at syriske regimestyrker og russisk militærpoliti vil garantere for ekspertenes sikkerhet.

(©NTB)

