Syria: OPCW innleder undersøkelser i Douma 

Inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) begynner søndag sitt arbeid i Douma utenfor Damaskus, opplyser syriske myndigheter.

Ifølge viseutenriksminister Ayman Soussan kom OPCW-teamet til Damaskus lørdag, og søndag reiser det videre til Douma, som kun ligger noen få kilometer fra hovedstaden.

Soussan gjentok søndag at syriske myndigheter vil gi ekspertene uhindret tilgang til stedene de ønsker å undersøke.

OPCW har fått i oppdrag av FNs sikkerhetsråd å finne ut om det fant sted et kjemisk angrep i den tidligere opprørsbastionen lørdag 7. april. Opprørskilder og hjelpearbeidere inne i byen meldte da at over 40 mennesker mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass.

OPCW har ikke mandat til å undersøke hvem som eventuelt sto bak.

Både syriske myndigheter og Russland avviser at et slikt angrep har funnet sted, mens både USA, Storbritannia og Frankrike sier det finnes sterke bevis for at regimet til president Bashar al-Assad sto bak.

Det var det angivelige kjemiske angrepet i Douma som ble oppgitt å være bakgrunnen for de tre landenes angrep på Syria natt til lørdag.

