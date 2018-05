Syria tema under Netanyahus Moskva-besøk

Syria og militær koordinering mellom Russland og Israel var blant temaene under statsminister Benjamin Netanyahus besøk hos Vladimir Putin i Moskva.

De to lederne har hatt flere møter og telefonsamtaler de siste månedene, hovedsakelig om Syria. Onsdagens toppmøte i Moskva ble holdt etter at Israel den siste tiden har gjennomført flere angrep mot syriske militæranlegg der det også skal ha vært iranske styrker til stede.

Mens Iran er Israels erkefiende i regionen, er Russland og Iran begge alliert med regimet til president Bashar al-Assad i Syria. Russland har også tette politiske og økonomiske bånd til myndighetene i Teheran.

Konflikten som er i ferd med å bygge seg opp mellom Israel og Iran, var derfor ventet å dominere samtalene mellom Putin og Netanyahu.

Diskuterte med rådgivere

Før Netanyahus ankomst hadde Putin en grundig diskusjon om de israelske luftangrepene i det russiske sikkerhetsrådet, opplyser Kreml.

– Det var en detaljert meningsutveksling om situasjonen i Syria, deriblant om de luftangrepene som Israel har gjennomført om natten, heter det i en uttalelse.

– Det er utrolig, men 73 år etter holocaust er det et land i Midtøsten, Iran, som ber om utryddelse av ytterligere 6 millioner jøder, sa Netanyahu da møtet startet.

Etter møtet langet han igjen ut mot Iran og anklaget landet for å flytte styrker og våpen til Syria fordi det ønsker å angripe og ødelegge Israel.

Ønsker samordning

Før avreise til Moskva framholdt Netanyahu at det i lys av «det som for tiden skjer i Syria» er nødvendig å sikre en fortsatt koordinering mellom israelske og russiske militære styrker.

Putin sa under møtet at han håpet de to vil kunne samarbeide for å løse regionale konflikter.

Netanyahu ankom Moskva samme dag som Russland feiret seieren over Tysklands nazistregime under annen verdenskrig. Besøket startet med at han og Putin overvar en militærparade på Den røde plass.

