Syria: Vestlig angrep skal hindre granskning av kjemisk angrep

Syria anklager vestlige makter for å ville hindre at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen etterforsker et påstått kjemisk angrep i Douma.

I en uttalelse fra det syriske utenriksdepartementet blir nattens vestlige angrep mot Syria fordømt som brutalt og barbarisk.

– Den syriske arabiske republikken fordømmer på aller sterkeste vis den brutale amerikansk-fransk-britiske aggresjonen mot Syria, som innebærer et skamløst brudd på folkeretten, sier en kilde i det syriske utenriksdepartementet ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

I uttalelsen heter det også at angrepet skal hindre arbeidet til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som etter planen skal starte granskningen i Douma utenfor Damaskus lørdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken Dette er Norges dyreste penthouse nå